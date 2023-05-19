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Рафаэль Надаль планирует уйти из тенниса после 2024 года
В этом году Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос") впервые с 2005 года пройдёт без Рафаэля Надаля. Испанец заявил, что вынужден сняться с турнира из-за травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Русскую службу Би-би-си".
"Ситуация с травмой, которую я получил в Австралии, развивалась не так, как мне хотелось бы. С тех пор мне пришлось от многого отказаться, и теперь "Ролан Гаррос" тоже невозможен. Вы можете представить, как это тяжело для меня, учитывая, что для меня значит этот турнир", - сказал Надаль на пресс-конференции.
Также он заявил, что планирует уйти из тенниса после 2024 года,
"Не я принимал решение, так решило моё тело. Следующий год, вероятно, будет моим последним годом, это моя идея. Если я сейчас буду продолжать играть, я не смогу этого добиться", — сказал теннисист.
По его словам, он не намерен возвращаться на корт в ближайшие несколько месяцев. С большой долей вероятности сезон-2023 можно считать для Надаля досрочно завершенным.
"Ролан Гаррос" — один из четырёх турниров серии "Большого шлема", и Рафаэль Надаль является абсолютным его королём.
Он выигрывал турнир 14 раз, включая прошлый год. Всего на счету испанца 22 титула "Большого шлема", ещё по два раза он выигрывал Australian Open и Уимблдон, и четыре раза — US Open.
"Ролан Гаррос" пройдёт в Париже 28 мая-11 июня. В календаре этого года остаются ещё два турнира "Большого шлема" — Уимблдон в июле и Открытый чемпионат США в сентябре.
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