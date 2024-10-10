Рафаэль Надаль объявил об уходе из тенниса

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль объявил о предстоящем уходе из спорта. За свою карьеру он завоевал 22 титула Большого шлема, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

В ноябре Надаль, считающийся одним из величайших теннисистов всех времен, в своем последнем турнире намерен выступить в составе сборной Испании на финале Кубка Дэвиса.

Спортсмену сейчас 38 лет. В последний раз он играл на Олимпийских играх в Париже, однако постоянные травмы, которые мешали ему на протяжении всей карьеры, серьезно ограничили его время на площадке за последние два сезона.

"Всем привет, я здесь, чтобы сообщить вам, что я ухожу из профессионального тенниса, — сказал Надаль в видео, размещенном в соцсетях. ― Реальность такова, что это были трудные годы, особенно последние два. Я не думаю, что я мог играть без ограничений. Это, конечно, трудное решение, и мне потребовалось некоторое время, чтобы его принять. Но в этой жизни у всего есть начало и конец. И я думаю, что сейчас самое время положить конец карьере".

Она, как отметил спортсмен, была долгой и гораздо более успешной, чем он мог себе представить.