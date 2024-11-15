Радуги создаются туманными пушками в китайском Чэнду
Сегодня, 07:10
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Сегодня, 07:10Сегодня, 07:10
35Фото: pixabay.com
В административном центре провинции Сычуань (Китай), Чэнду, для снижения уровня вредных частиц и пыли использует туманные пушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал AsiaToday.
Эти пушки распыляют мелкодисперсный туман, который помогает консолидировать твердые частицы и осаждать их на землю.
"Удивительным побочным эффектом этой технологии стало создание радуг. Когда солнечный свет проходит через мелкие капельки воды, диспергированные пушками, происходит преломление и отражение, в результате чего возникает радуга", – говорится в информации.
Граждане Чэнду с восторгом восприняли этот неожиданный эстетический эффект. Радуги приносят радость и создают чувство чуда в иначе сером городском пейзаже.
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