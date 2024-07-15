  • 15 Июля, 15:47
  • BAIGENEWS

Радио и телевидение не будут работать 17 июля в Казахстане

Сегодня, 15:35
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pxhere.com Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35
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Фото: pxhere.com

Телевидение и радио отключат в Казахстане 17 июля. В АО "Казтелерадио" назвали причину, передаёт BaigeNews.kz.

"17 июля с 3:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сказано в сообщении.

Подобные работы в стране проводят ежеквартально.

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