Радио и телевидение не будут работать 17 июля в Казахстане

Телевидение и радио отключат в Казахстане 17 июля. В АО "Казтелерадио" назвали причину, передаёт BaigeNews.kz.

"17 июля с 3:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сказано в сообщении.