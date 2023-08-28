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Радикалы планировали теракты в Казахстане

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Главу государства проинформировали об основных итогах деятельности ведомства с начала третьего квартала и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий периодю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато семь досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено три экстремиста. Как сообщил Ермек Сагимбаев, для совершенствования мер противодействия терроризму штабом Антитеррористического центра КНБ организовано 103 учения.

Главе государства также представлена информация о результатах работы по оздоровлению криминогенной ситуации. В частности, пресечена деятельность пяти общественно опасных преступных групп. Ликвидировано два канала незаконного оборота оружия, совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего изъято 59 единиц оружия, три гранаты и 3 339 боеприпасов.

В рамках борьбы с наркобизнесом прекращена деятельность семи лабораторий, восьми международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров.

Кроме того, в сфере охраны государственной границы и борьбы с нелегальной миграцией задержаны 4 257 нарушителей. Не допущено незаконное перемещение валюты и товаров на сумму свыше 3,8 миллиарда тенге. Также пресечено 120 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков.

В ходе обеспечения информационной безопасности отражено более 36 миллионов кибератак и 866 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

По итогам встречи президентом дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности. 

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