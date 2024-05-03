  • 4 Мая, 00:25
  • BAIGENEWS

Ради забавы: жители ВКО загородили бревнами автодорогу

Вчера, 23:14
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стопкадр из видео/instagram.com/eastkazpolice Вчера, 23:14
Вчера, 23:14
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Фото: стопкадр из видео/instagram.com/eastkazpolice

В городе Алтай Восточно-Казахстанской области привлекли к ответственности двух местных жителей, которые загородили бревнами автодорогу, передает BaigeNews.kz.

Подробности истории рассказали в департаменте полиции ВКО. Нарушившие порядок парни были в состоянии алкогольного опьянения.

"Раним утром в городе Алтай двое местных жителей 20 и 18 лет ради забавы выволокли на проезжую часть засохшие ветки и бревно. Они пояснили, что решили так пошутить. Установлено, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. За хулиганство нарушителей порядка привлекли к ответственности", — отметили в ДП ВКО.

Полицейские призвали граждан сообщать на номер 102 в случае, если заметили любое правонарушение.

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