Ради забавы: жители ВКО загородили бревнами автодорогу

В городе Алтай Восточно-Казахстанской области привлекли к ответственности двух местных жителей, которые загородили бревнами автодорогу, передает BaigeNews.kz.

Подробности истории рассказали в департаменте полиции ВКО. Нарушившие порядок парни были в состоянии алкогольного опьянения.

"Раним утром в городе Алтай двое местных жителей 20 и 18 лет ради забавы выволокли на проезжую часть засохшие ветки и бревно. Они пояснили, что решили так пошутить. Установлено, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. За хулиганство нарушителей порядка привлекли к ответственности", — отметили в ДП ВКО.

Полицейские призвали граждан сообщать на номер 102 в случае, если заметили любое правонарушение.