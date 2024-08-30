Ради этого стоило жить: певец Шура вспомнил о своих стихах в казахстанском учебнике

Эпатажный российский певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, в интервью телеканалу RTVI US рассказал о том, что чувствовал, когда узнал о том, что его стихи появились в казахстанском учебнике, передаёт BaigeNews.kz.

"У меня сейчас учебник четвёртого класса в Казахстане. Моя песня "Твори добро". Урок "Самопознание". Ребятишки читают стихотворение. Не поют - читают. Там нет моей картинки, и слава Богу, как я выгляжу. И это было на обсуждении у министров культуры и здравоохранения и всё остальное, там в Казахстане. И вот я приехал и мне подарили этот учебник. Для этого стоило жить наверное. И всё, что было, наверное уже стоит об этом забыть и не вспоминать, про трусы на сцене и про все остальное. Если дети в четвертом классе читают стихотворения по куплету и встают после каждого урока, у меня до слёз... Мне когда видео показали, я чуть с ума не сошёл. Ради этого стоило жить!", — признался Шура.

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Напомним, стихотворение "Твори добро" в казахстанском учебнике наделало шума среди пользователей соцсетей в 2019 году.

Оксана Барановская, мама одного из школьников, поделилась эмоциями на этот счет в соцсетях. Она призналась, что удивлена включением творчества этого автора в школьную программу.