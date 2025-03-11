Эксплуатация ради секса, продажа несовершеннолетних, кабальные условия труда – это не кадры из криминального фильма, а реальность, с которой сталкивается Казахстан. По официальным данным, только в прошлом году за преступления, связанные с торговлей людьми, осуждены 109 человек. Кто становится жертвой и какие шаги предпринимаются для борьбы с этим преступным бизнесом? Как защитить себя и своих близких, а также куда обращаться за помощью? Читайте в статье корреспондента BaigeNews.kz.

Торговля людьми — бич современного общества. С проблемой борются на международном уровне. Казахстан, являясь транзитной и целевой страной для жертв такой торговли, также принимает активные меры.

По данным МВД РК, в 2024 году в стране зарегистрировано 197 подобных преступлений. 22 дела по статье 116 УК РК, одно дело о похищении и четыре факта незаконного лишения свободы для эксплуатации, 17 дел по торговле людьми, 15 инцидентов с вовлечением подростков в проституцию. Ещё шесть дел - о продаже несовершеннолетних, 119 - организация, содержание притонов, сводничество.

Уровень безопасности

В последние годы Международная организация по миграции (МОМ) отмечает рост случаев торговли людьми в РК, особенно в крупных городах и областях - Астане, Алматы, Кызылорде, Шымкенте и Карагандинской области.

Жертвами становятся как граждане Казахстана, так и мигранты из других стран Центральной Азии и СНГ. Особую обеспокоенность вызывает уязвимость детей и молодёжи, активно использующих технологии онлайн-общения.

Согласно ежегодному отчёту Госдепартамента США о торговле людьми (Trafficking in Persons Report) странам присваивают один из трёх уровней в зависимости от их усилий по борьбе с преступлениями такого рода:

Уровень 1: страны, правительства которых полностью соответствуют минимальным стандартам Закона о защите жертв торговли людьми (TVPA).

Уровень 2: страны, правительства которых не полностью соответствуют минимальным стандартам TVPA, но прилагают большие усилия для достижения этого соответствия.

Уровень 3: страны, правительства которых не соответствуют стандартам TVPA и не прилагают усилий, чтобы изменить ситуацию.

По данным на 2024 год, Казахстан находился на уровне 2. Это означает, что правительство страны прилагает значительные усилия для борьбы с торговлей гражданами.

Что делает государство

В июле 2024 года президент Казахстана подписал закон "О противодействии торговле людьми". Внесены поправки в Уголовный кодекс. Они предусматривают жёсткие наказания за такие преступления и со сроком лишения свободы - до 18 лет.

МОМ поддерживает инициативы Казахстана по ужесточению законодательства. Организация также сотрудничает с государственными и неправительственными партнёрами для повышения осведомленности населения, обучения специалистов и обеспечения защиты и поддержки тех, кто уже стал жертвой преступления.

С 2006 года Казахстан - участник Протокола ООН о предотвращении торговли людьми, страна сотрудничает с ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ. Есть Межведомственная комиссия по вопросам противодействия торговле людьми. В неё входят представители правоохранительных органов, государственных ведомств и НПО.

Важную роль в борьбе с проблемой играют НПО. Среди них: Казахстанская международная ассоциация по правам человека, фонд "Родник", кризисные центры и приюты.

МОМ занимается проблемой торговли людьми в Казахстане с 1998 года. Она первой обратила внимание властей на незаконный вывоз граждан для сексуальной и трудовой эксплуатации и с тех пор реализовала множество проектов, направленных на предотвращение такой торговли, защиту пострадавших и преследование виновников.

А жертвы кто?

Портрет жертвы торговли людьми в РК разнообразен, но наиболее уязвимые категории включают:

женщин и девушек, попадающих в сети сексуальной эксплуатации;

мужчин и женщин, вовлечённых в принудительный труд, в том числе за рубежом;

несовершеннолетних, попадающих в рабство через мошеннические схемы или похищения;

мигрантов, работающих нелегально и подвергающихся эксплуатации.

Как не угодить в "сети"?

Чтобы не попасть в этот список, эксперты советуют соблюдать следующие меры предосторожности. Во-первых, при желании уехать работать подальше от дома на заманчивых условиях до отъезда уточните легальность трудоустройства, проверьте работодателей и агентства по трудоустройству.

Будьте осторожны с предложениями высокой заработной платы. Если предложение выглядит слишком заманчивым, стоит задуматься о его правдоподобности.

Во-вторых, оставляйте копии паспорта, адрес проживания и контакты работодателя родным.

Запомните номера экстренной помощи. Важно знать телефоны консульства, полиции и организаций, которые могут помочь в случае возникновения проблемы.

Не передавайте паспорт третьим лицам. Работодатели не имеют права изымать у вас документы, это может быть признаком эксплуатации.

Куда обращаться за помощью

Если человек оказался жертвой торговли людьми, ему рекомендуют обратиться в полицию Казахстана (номер 102) — для экстренного реагирования.

Горячая линия Министерства труда и соцзащиты (номер 1401).

Горячая линия Международной организации по миграции в Казахстане (+7 7172 79 17 20) — для помощи мигрантам и жертвам.

Фонд "Родник" (+7 727 394 59 90) — для социальной и правовой помощи.

По состоянию на 1 января 2025 года, в Казахстане функционируют 13 кризисных центров, оказывающих специальные социальные услуги жертвам торговли.

За последние пять лет Казахстан значительно усилил законодательство в сфере противодействия торговле людьми. Страна активно борется с проблемой на государственном и международном уровне, привлекая к этому процессу и правоохранительные органы, и НПО, и международные организации. Однако риск всё ещё остается высоким, поэтому важно быть осведомлённым и осторожным, чтобы не попасть в ловушку преступников. Если у вас или ваших близких возникли подозрения на подобные преступления, не стесняйтесь обращаться за помощью.