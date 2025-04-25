В селе Тепличное Кызылжарского района СКО работы по укреплению дамбы продолжаются в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

Работы не прекращаются и ночью. Все мероприятия направлены на минимизацию рисков подтопления и обеспечение безопасности населения.

"Осуществляется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Ситуация находится на контроле", - сообщили в МЧС.

Напомним, в Северо-Казахстанской области предпринимаются усиленные меры по предотвращению паводка в связи с подъёмом уровня реки Есиль в районе села Тепличное Кызылжарского района.

На месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Он координирует действия всех служб, контролирует ход укрепительных работ и обеспечивает эффективное взаимодействие между подразделениями МЧС, МВД, Национальной гвардии и местными органами власти.

В операции задействовано свыше 1 600 человек, 101 единица техники, а также специализированное оборудование: 28 мотопомп и 23 плавсредства.

Власти приняли решение о заблаговременной эвакуации жителей села Тепличное.

Ранее сообщалось о том, что пик паводка в Петропавловске ожидается 28-30 апреля.