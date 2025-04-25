Работы по защите от паводка в Тепличном ведут круглосуточно
Мероприятия координирует глава МЧС.
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В селе Тепличное Кызылжарского района СКО работы по укреплению дамбы продолжаются в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz.
Работы не прекращаются и ночью. Все мероприятия направлены на минимизацию рисков подтопления и обеспечение безопасности населения.
"Осуществляется круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния гидротехнических сооружений. Ситуация находится на контроле", - сообщили в МЧС.
Напомним, в Северо-Казахстанской области предпринимаются усиленные меры по предотвращению паводка в связи с подъёмом уровня реки Есиль в районе села Тепличное Кызылжарского района.
На месте работает министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Он координирует действия всех служб, контролирует ход укрепительных работ и обеспечивает эффективное взаимодействие между подразделениями МЧС, МВД, Национальной гвардии и местными органами власти.
В операции задействовано свыше 1 600 человек, 101 единица техники, а также специализированное оборудование: 28 мотопомп и 23 плавсредства.
Власти приняли решение о заблаговременной эвакуации жителей села Тепличное.
Ранее сообщалось о том, что пик паводка в Петропавловске ожидается 28-30 апреля.
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