Работы много, зарплата маленькая: блюстители чистоты поведали о буднях и отношении астанчан

Ежедневно на уборку столичных районов выходят порядка 2,5 тысячи рабочих. В непогоду их количество увеличивают как минимум вдвое. Что входит в их обязанности, сколько они получают и какие сложности испытывают, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

Каждый день на улицах города астанчане видят десятки рабочих. На уборку они выходят независимо от погоды. Порой в морозы или дожди. Первого нашего героя мы встретили в относительно недавно образованном столичном районе Нура. По данным управления коммунального хозяйства Астаны, каждый день на очистку улиц сюда привлекают больше 450 рабочих и свыше 150 единиц спецтехники.

"В непогоду количество спецтехники увеличивается в 2,5 раза, а на линию выходят порядка 500 рабочих. В связи с расширением района штат сотрудников подрядных организации увеличивается в среднем на 5-7%", – уточнили в акимате.

Представиться мужчина пожилого возраста не пожелал. По его словам, на смену заступает в 7 утра. Но вставать приходится ещё раньше, так как приезжает в город из пристоличного посёлка. Он давно на пенсии, но на жизнь не хватает.

"Нам бригадир говорит, какие улицы сегодня нужно очистить. Мы чистим от снега тротуары и обочины. На тротуарах ломом разбиваем наледь. Разнарядка разная, смотря, какой объём работы, много ли снега. С 7 утра до 5 вечера работаем. Я на этом предприятии тружусь уже пять лет, ни разу ещё не поднимали зарплату. 130 тысяч тенге получаем на руки, премий или бонусов никаких нет. К нашей работе отношение разное, кто-то жалеет, могут нагрубить, если мы загораживаем проход, работаем", – делится мужчина.

Рядом с ним мы увидели женщину лет 50. Она также приезжает на работу из посёлка, который расположен близ Астаны. По её словам, требования ко всем единые, никаких поблажек нет. Приходится выполнять тяжёлую работу наравне с мужчинами, брать в руки лом и лопату.

"Самое трудное в работе – скалывать лёд на тротуарах. Вечером болят и руки, и ноги, и поясница. Лопата и лом – тяжёлые для женщин инструменты, перерывов у нас практически нет, только на обед дают час. Мы привозим еду с собой, разогреваем в каптёрке в подвале. Людей нет, рабочих не хватает, зарплата слишком маленькая. Поэтому и объём работы большой, льда намерзает много. Выходной только один день в неделю – воскресенье. Я сама по профессии технолог, но у меня нет прописки в столице, работы нет, приезжаем и уезжаем на "Газели", – рассказывает рабочая из Нуринского района.

В Байконурском районе мы встретили трёх относительно молодых женщин, которые собирали мусор возле автобусной остановки. Они недоверчиво посмотрели, переговорили между собой на своём родном языке и отказались вступить в диалог. Несмотря на холод, одеты легко: них длинные юбки и платки. В руках веники, совок и пакет. Ощущение, что все эти предметы они принесли из дома. Но поговорить с ними так и не удалось.

К слову, по информации акимата, на санитарной очистке улиц района Байконур задействовано более 350-400 рабочих. При обильных осадках приходится задействовать больше специалистов. В этом году штат сотрудников увеличили.

В другом столичном районе улицы убирают больше 480 человек. Но в штате числится почти в 1,5 раза больше сотрудников.

"По району Есиль на ежедневной ручной уборке улиц задействовано 483 рабочих, по штатному расписанию числится 735 человек. За последние годы численность рабочих выросла примерно на 10%", – ответили в управлении коммунального хозяйства столицы.

В самом большом районе столицы – Алматинском – ежедневно задействовано больше 800 рабочих, а в Сарыаркинском – свыше 600 рабочих.

Мы уточнили, что подразумевается под ручной уборкой. По информации акимата, зимой рабочие должны очищать снег на обочине дорог, на тротуарах и парковках. Причём он может примерзнуть к асфальту. Кроме того, в их обязанности входят и другие работы, в том числе уборка мусора.

"Подметание изморози при среднем выпадении осадков (обочины, тротуары, парковки). Услуга снегоуборочного оборудования с механической ручкой. Погрузка снега и скола на автомашину. Очистка прифасадной части от наносного мусора, подметание вручную. Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами", – пояснили функции рабочих в столичном акимате.

Летом рабочие должны подметать садовые дорожки и тротуары. Очищать от пыли, мусора и грязи прибордюрные части и прилегающую территорию. И не только тротуары, но и парковки. А ещё выкашивать и сгребать сорняки с газонов с помощью моторной косилки. Погружать вручную мусор.

В акимате нас заверили, что в среднем на руки рабочие получают от 250 до 300 тысяч тенге. К их окладу предусмотрены сверхурочные и выплаты за выход в праздничные дни. У них шестидневная рабочая неделя. Нагрузка зависит от сезона и меры засорённости.

"Нагрузка по мере засорённости в летнее время 518 квадратных метров на человека в смену, в зимний период – 327 квадратных метров на человека в смену по мере выпадения осадков", – уточнили в местном исполнительном органе.

Средний возраст рабочих, по данным акимата, – от 30 до 50 лет. Самому старшему – 63 года, а молодому – 18 лет. При этом на работу могут принять и пенсионеров, и студентов.

"Пенсионеры и студенты принимаются по согласованию с руководителями подрядных организаций, но трудоустройство на неполный день не практикуется. Приезжие составляют около 40% от общего числа работников. Дефицита нет. Текучка имеется перед зимним периодом, однако штатные места оперативно заполняются", – сообщили в управлении коммунального хозяйства столицы

По их данным, работа для всех одинаковая, разделение не предусмотрено. Другими словами, независимо от возраста и пола все выполняют один объём работы. Собираются ли повышать зарплату рабочим, в акимате не уточнили. Как и не озвучили сумму, которую выделяют подрядным организациям на уборку города.

Ежедневно из столицы вывозят более 1200 тонн твёрдых бытовых отходов, а за год – свыше 430 тысяч тонн. В городе работают четыре компании, которые вывозят мусор.

"За счёт средств отдельной мусоровывозящей организации (МВО) закуплено 95 единиц новой техники, порядка 15 тысяч контейнеров для обновления и замены установленных в 2018 году старых и изношенных контейнеров. Кроме того, за счёт средств местного бюджета в текущем году закуплено 3700 контейнеров. В договорных условиях с МВО предусмотрен закуп не менее 1000 единиц контейнеров в год", – проинформировали в управлении.

С момента закрытия госоператора РОП в столице перестали практиковать раздельный сбор мусора. При этом в городе увеличивается количество новостроек, из-за чего в своё время у ответственной за вывоз отходов компании не хватило мощностей. Летом этого года для каждого района Астаны определена отдельная мусоровывозящая организация.

"На сегодня в городе работают уже четыре компании, ответственные за вывоз мусора от населения, и более 20 субъектов бизнеса, которые обслуживают юридические лица. Тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронения не рассматривался с 2020 года. Учитывая отсутствие финансовой поддержки, компании на данный момент не имеют возможности организовать раздельный вывоз отходов", – ответили в уполномоченном органе.

В акимате планируют пересмотреть тарифы. При этом чуть менее трети жителей Астаны не оплачивают вывоз мусора.

Сейчас разрабатывается программа управления отходами до 2028 года. Власти планируют вновь предусмотреть раздельный сбор ТБО.

Фото: Гульнара Джусупова