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Работу "закладчика" под видом администратора или курьера предлагают на сайтах поиска работы
Наркобизнес в Казахстане по-настоящему процветает. А наркодельцы осмелели настолько, что вербуют наркокурьеров на популярных сайтах поиска работы, OLX и HeadHunter. При этом маскируют такие объявления под видом обычных "ищем администратора" или "ищем курьера". Вот только "работодатели" не уточняют, что устроившись в так называемую фирму, соискатель может на долгий срок отправиться не к банкомату за зарплатой, а в места более отдалённые — за решётку и на долгий срок. Корреспондент BaigeNews.kz связалась с теми, кто искал работу или подработку, но наткнулся в Интернете на наркодельцов.
Неужели никак не мониторятся такие объявления? Неужели наши дети не защищены от этого...
"С апреля 2022 года находилась в поиске работы, Вакансии присматривала на всех информационных платформах, сайтах. И наткнулась на объявление с очень заманчивым предложением, вакансия курьера от трёх до четырёх часов в день, заработная плата -даже сначала смутила, поскольку в день предлагали от 50 до 70 тысяч тенге. Заманчивое предложение, подумала я, и интерес взял верх над недоверчивостью. Написала по номеру, указанному в объявлении. Мне ответил оператор и очень чётко объяснил, в чём будет заключаться моя работа. Мне необходимо будет делать закладку наркотических веществ до 40 раз в день, и за это я буду получать деньги! Диалог был закончен мной, так как я написала: "нет у вас ребята ни стыда, ни совести, ни страха". Абонент меня заблокировал. На такие объявления я натыкалась раз десять, наверное. И решила искать работу по старинке, через знакомых. А что касается этих объявлений с предложением распространения наркотических веществ у меня возникает следующий вопрос: неужели никак не мониторятся такие объявления? Неужели наши дети не защищены от этого беспредела? Ведь сейчас очень много учеников старших классов пытаются летом подзаработать, студенты. Эти лёгкие деньги для молодёжи могут быть гораздо привлекательнее многих вакансий которые предлагаются", — говорит жительница Шымкента.
Когда посылаешь их, они отвечают уверенно и спокойно, потому что знают — им ничего за это не будет.
"Апрель или май я искала работу администратора в кафе-ресторан. В ОLX нашла объявление что требуется администратор, и не было ни телефона, ничего, только ссылка на Telegram. Я перешла, на фото была какая то девушка, фото наверняка скаченное откуда-то. На что мне написали что есть несколько вакансий курьеров, я спросила что за вакансии, но на тот момент уже начала понимать какие. Они написали что вот, курьер курительные смеси. Когда я уточнила, какие именно курительные смеси, что нужно поставлять, они мне уже написали по поводу того что работа делать закладки и так далее. Я их послала в грубой форме, на что мне написали, извините что такая работа вам не подошла, если передумаете, пишите мы всегда рады. То есть они в открытую приглашают, то ли это стеб, то ли что. Когда посылаешь их, они отвечают уверенно и спокойно, потому что знают что наверняка им ничего за это не будет. И очень обидно что это можно вычислить, но ничего не делается", — говорит жительница мегаполиса.
Нам сказали просто рассылать объявления и всё.
"Всего было два случая с наркотиками: один в апреле этого года, примерно, другой — в прошлом году. В апреле я искал, какие работы предлагают, связанные с айти, где чинят компьютеры или через интернет чтобы делать. Наткнулся на такие объявления: работа несколько часов в день, нужно сидеть и рассылать людям ссылки на товары, но тебе не нужно знать, что это за товары, просто сидишь и рассылаешь. И мы сразу отказались, потому что подумали, что наверняка это были наркотики. Там даже не объясняли ничего, просто рассылай и всё. А в прошлом году примерно такая же ситуация, мы зашли написали по объявлению в Telegram-канал, и нам предложили какой то порошок купить. Мы заблокировали абонента, написали на него жалобу", — рассказал 16-летний подросток из Шымкента.
Доставлять необходимо мефедрон, соль и кристаллы.
Пролистать популярные сайты по поиску работы решили и мы. Найти наркодельцов, которые скрываются за обычными объявлениями, не составило труда. В первой публикации говорилось, что требуются упаковщики конфет. Зарплату обещали стабильную. Мне выслали одно заготовленное для претендентов сообщение. В нём указано, что суть работы заключается в бесконтактной анонимной доставке, никаких личных встреч и контактировать ни с кем не нужно. Вот только доставлять необходимо мефедрон, соль и кристаллы.
Районы для работы предоставляли на выбор. Можно даже было обсудить это с куратором. Они и должны были вести инструктаж и научить работать безопасно.
Задача курьера заключалась в том, чтобы делать тайники по всему городу, оставлять заготовку в одном месте, отправлять адрес куратору и быстро уходить с места преступления. Зарплату предлагали неплохую — от 200 тысяч тенге в неделю. Многие студенты или школьники могут соблазнится, ну или хотя бы задуматься о такой работе. Платить обещали стабильно два раза в неделю. При этом заботливые администраторы написали крупными буквами, что продукт, который нужно раскладывать по всему городу, нелегальный и запрещённый, но об уголовной ответственности предусмотрительно умолчали.
Я сделала вид, что работой заинтересовалась. Собеседник в ватсапе ответил, что об опасности можно не переживать, у меня будет собственный куратор, который обучит всем правилам безопасности. И более того, неподготовленную меня к работе не допустят. Обучение продлится всего день день, а куратор будет на связи со мной 24 часа чемь дней в неделю. После инструктажа мне скинули ссылку в Telegramм канал. И уже там сделали деловое предложение — целых два варианта трудоустройства. Первый — без вложений и предоплаты, по фото удостоверения, чтобы удостовериться в том, что я действительно пришла работать. Для организаторов бизнеса — это гарантия того, что я не скроюсь с партией "товара" на кругленькую сумму. Ну и второй вариант, который подразумевает полную анонимность. Но за эту анонимность придётся заплатить, от 30 до 60 тысяч тенге, в зависимости от региона. Это так называемый залог, под который мне дадут товар. Ну и после трудоустройства меня уже должны были связать с куратором.
Однако на этом моменте я, чтобы не нарушать закон, решила закончить диалог.
Вот так легко и просто можно влиться в наркосреду, которая действительно процветает в нашей стране, несмотря на многочисленные блокировки, задержания и долгие сроки за колючей проволокой, которые грозят нарушителям закона. Об этом в начале недели говорил и министр внутренних дел на заседании Совета по молодёжной политике при Президенте Казахстана. По его словам объём изъятой "синтетики" за последние три года увеличился с шести до 140 килограммов. О наркопреступности в Шымкенте мы поговорили со старшим оперуполномоченным управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Бауыржаном Карбековым.
— Расскажите о рекламе наркотиков? Почему наркодельцы перешли из оффлайна в онлайн?
— Сегодня мир столкнулся с проблемой распространения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также их аналогов с использованием глобальной информационной сети, как внутри государства, так и на международном уровне. И я бы хотел отметить, что в первую очередь распространение наркотических средств в сети, а также в социальных сетях, связано с доступностью, простотой в обращении и безнаказанностью. Всё это и есть причины активного использования сети Интернет для распространения запрещённых веществ. Опасность этой проблемы заключается главным образом в том, что пользователями глобальной информационной сети являются дети и подростки, которым навязывается информация о положительном действии наркотиков. Появление так называемых легальных порошков, также предоставляется возможность быстро и недорого приобрести психотропные или наркотические средства. В настоящее время существует масса способов распространения наркотиков с использованием Интернета. Например, при помощи популярных социальных сетей, таких как Telegramм. Кроме того, существуют также приватные сайты, виртуальные магазины и так далее. Для открытия интернет-магазина пользователю достаточно выбрать подходящий сайт, зарегистрироваться на нём и добавить информацию о себе и своём товаре. Наркотические и психотропные вещества нередко продаются под видом не запрещённых законом средств. Например, удобрений для растений и других не запрещённых веществ для продажи. Также создаются приватные сайты, регистрация на которых возможна только по рекомендациям одного из пользователей. Эта схема является уже более сложной. Как правило, предлагается выбор способа доставки приобрётенного средства по почте или курьером. Также у нас в последнее время популярен способ передачи наркотических средств через закладки, путем оставления тайников. В нашей практике, в последние годы было много задержаний по данной схеме. У нас в основном задерживают человека, который оставляет закладки. Оплату они получают через киви–кошельки, их создают по поддельным номерам. И их отследить очень трудно. Наиболее ярким примером мощного интернет-портала, созданного для торговли наркотиками, могу назвать сайт Silk Road, шёлковый путь, это иностранный сайт, его создал житель другого государства. Пользователь мог выбрать товар, оплатить при помощи электронной платёжной системы. В основном клиенты оплачивали наркотические средства через криптовалюты, то есть биткоины. Получают наркотики в вакуумной упаковке по почте.
— Как часто блокируются подобные сайты?
— Министерством внутренних дел и департаментом полиции Шымкента на постоянной основе ведётся мониторинг социальных сетей для выявления интернет-страниц, где продают наркотические средства. С начала года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности нашего города было выявлено около 64 тематических интернет-сайтов, которые реализовывали наркотические вещества. Их можно каждый раз блокировать, но я считаю, что самое главное в этой борьбе - воздействовать на общественное сознание, поощрять работу общественных организаций, чья деятельность направлена на борьбу с наркотиками. И помнить, что легальных наркотиков, которые можно курить, нюхать, употреблять, в нашем государстве нет. Мы проводим профилактические
— Есть ли наказание за рекламу наркотиков?
— С начала 2020 года вступили в силу некоторые законодательные акты. В Уголовный кодекс Республики Казахстан внесена новая статья. Это статья 291 Уголовного кодекса Республики Казахстан — "Реклама и пропаганда наркотиков". По ней санкции предусматривают от трёх до шести лет. С начала года по данной статье в Шымкенте возбуждено восемь уголовных дел за рекламу и пропаганду наркотиков. В данное время проводится досудебное расследование.
— Сколько наркозависимых стоит на учёте в Шымкенте?
— К сожалению, во время пандемии в Казахстане наблюдался значительный рост числа наркозависимых. Это обусловлено двумя факторами. С одной стороны, многие лишились работы и остались не у дел. С другой цифровизация и развитие социальных сетей трансформировали систему наркоторговли. Сделали наркотики ещё доступнее. В настоящее время на учёте в центре психического здоровья города состоят порядка 900 человек. Это только официальные данные. Кроме того, у нас имеется анонимный учёт наркозависимых. Им предоставляются бесплатное лечение и реабилитация.
— Сложно ли находить источник распространения наркотиков?
— Непросто. В борьбе с наркотиками в Интернете мы привлекаем в основном IT-специалистов и так называемых "белых хакеров". Кроме того, мы перенимаем зарубежный опыт, изучаем данный вопрос, как ведётся борьба с наркотиками в других государствах. В настоящее время мы вместе с кибер-волонтерами ведём борьбу, выявляем данные сайты и блокируем их. Чаще всего наркодельцы прибегают к помощи Telegram. Но сейчас руководство Telegram подписало меморандум сотрудничества не только с силовыми подразделениями Минюста РФ, но и с нашей страной. В данное время выдаются пароли и коды для тех или иных порталов. Если смотреть тенденцию, за последние пять лет все каналы, которые использовали наркодельцы, стали прозрачны для правоохранительных органов. Мы идём в ногу со временем. Зачастую с нами работают "белые хакеры", они оказывают содействие на безвозмездной основе. Им небезразлична судьба нашей страны.
— Расскажите, как молодёжи не попасться в сети нарко-рекламы?
— Изначально распознать их можно только по баснословно высокому доходу. Не нужно на это соблазняться. Мы советуем родителям молодых людей, студентов, старшеклассников, которые ищут работу, искать работу вместе. А если выявите такие предложения, отказывайтесь и обращайтесь в полицию. За распространение наркотиков можно сесть в тюрьму на срок до 20 лет. Около года назад у нас в городе задержали студента. Вообще у нас часто задерживают закладчиков, но они только исполнители, хотя и их ждёт наказание. Самому молодому закладчику, которого ловили, было 14 лет, есть и 15-летний. Но в основном задерживают лиц от 20 до 25 лет. Это чаще всего студенты или не работающие граждане. В основном они приезжают в наш город на учёбу, но, например, за квартиру не могут заплатить, жить не на что, вот и подаются туда, где платят.
С начала года в Шымкенте из незаконного оборота изъяли более 55 килограммов разных наркотических средств. В основном это марихуана и гашиш. За шесть месяцев 2022 года изъято больше одного килограмма синтетических наркотических средств. С начала года выявлено около 240 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Психиатр, врач-нарколог высшей категории Раушан Баймурунова говорит, что нередко сами курьеры становятся наркозависимыми. А слезть с "синтетики" не так-то просто.
"Сейчас молодые люди, не достигшие 18 лет стали часто обращаться за помощью, потому что молодежь стала употреблять новые психоактивные вещества. Иначе их называют "синтетические дизайнерские наркотики". Сейчас их рекламируют не как наркотики, а как вещества, улучшающие настроение, предающие большую энергию. И молодежь не понимает о последствиях употребления этих новых психоактивных веществ. Люди, которые страдают зависимостью от синтетических наркотических веществ, говорят, что от после их употребления наступает эйфория, двигательная активность, они становятся очень разговорчивыми. То есть человек, если раньше он был замкнутым, начинает разговаривать, беседовать, возникает потребность передвигаться, что-то делать. Также они отмечают, что у них уменьшается озлобленность и враждебность. Но наркотики этой группы вызывают очень сильную, тяжелую зависимость с постоянным желанием увеличивать дозу этого наркотического вещества. Побочные эффекты в результате употребления синтетических наркотических веществ тяжелые. Страдает весь организм человека: сердце, сердечно-сосудистая система, появляются
психические и неврологических синдромы, а также побочное действие. Наиболее характерным симптомом бывает эйфория, которая может перерасти в психоз. И может потребоваться медицинская помощь. Есть люди, которые хотели заработать денег, а потом приобщились к этой пагубной привычке. То есть изначально он хотел заработать денег, но в силу своего незнания о синтетических наркотиках, о последствиях, он начинает употреблять их, и в последующем становится зависимым от этого вещества. Могу рассказать пример. Была одна молодая девушка, она употребила наркотики в компании друзей, но у неё были какие-то проблемы, непонимание с родителями, также у неё было непонимание в отношениях с молодым человеком, и ей предложили как бы успокоиться и употребить это вещество. Конечно, они его рекламировали не как наркотическое вещество, а вещество, которое просто улучшает настроение и снимает состояние депрессии. В результате она становится зависимой от этого наркотического вещества. Конечно, изначально есть чувство эйфории, но оно снижается. А проблема не р ешается. По её словам, она даже не осознавала, что делает. В последствии у девушки появилась тревожность, раздражительность, озлобленность, немотивированная агрессия. Могут быть даже приступы паранойи. И человек не осознает что говорит, с кем говорит. И как будто он не в реальном мире. Девушка рассказывала, что она никого не хотела признавать. Говорила, что ей было страшно по ночам, она могла залезть в шкаф. Такого нормальный человек бы не сделал. А иногда, рассказывала она, было чувство, будто она птица, и она хотела полететь. И вот я знаю, что очень много таких случаев было, именно в Казахстане, когда люди совершали суицид, много сводок новостей: упала с крыши, перерезала вены. Я думаю, это всё последствия употребления синтетических наркотических веществ", — говорит нарколог.
По словам Раушан Асановны, самым молодым её пациентом была девушка 16 лет. Лечат наркоманов не только психотерапией, но и медикаментозным способом. В этом деле должны помогать и родители, и значимые для наркозависимого люди. Принимаю
"Каждый человек имеет право на анонимную конфиденциальную консультацию нарколога и лечение. Все наркозависимые могут получать лечение в реабилитационном отделении, которое также находится в Центре психического здоровья. В будущем, если человек говорит: я не готов самостоятельно выбраться из этого, если я выйду из стационара, я могу встретить старых знакомых и опять употреблять", мы можем в дальнейшем направить его в Павлодар для получения высококвалифицированной медицинской специализированной помощи. У нас в Павлодарской области в Мичуринском районе есть такой дом — дом на полпути. Бесплатно оформляется квота на человека, и он получает лечение. Главное, чтобы у него было желание", — говорит Раушан Асановна.
Мировая статистика даёт небольшой процент выздоровления, но обещает длительную ремиссию. Если человек вновь окажется в какой-то ситуации, получит
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