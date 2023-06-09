Работу за границей с зарплатой до 5 тысяч евро обещал мошенник казахстанцам

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В Астане осудили мошенника, который обманул десятки человек, пообещав им трудоустройство за границей, передаёт BaigeNews.kz. Действовал мужчина очень предприимчиво. Для достоверности своей легенды он даже открыл офис и филиалы.

"В сентябре 2019 года Ш. зарегистрировался в органах юстиции города Астаны в качестве директора и учредителя ТОО "A", а также в качестве ИП "A". После чего разместил в социальных сетях "Instаgram" и "Оlx" объявления о его деятельности, распространял заведомо ложные сведения об оказании помощи в трудоустройстве в европейских странах независимо от наличия образования, с высокооплачиваемой работой от 2000 до 5000 евро в месяц, изготовил и распечатал специальные буклеты с указанием страны, вакантной должности, возрастной категории для мужчин и женщин и заработной платой в зависимости от выбранной вакансии, с выгодными условиями труда", сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

Для придания правдоподобности своим действиям Ш. арендовал офис, а также для привлечения большего количества потенциальных клиентов открыл представительства в городах Алматы и Шымкент, где менеджеры принимали клиентов и организовывали направление документов Ш. для заключения договоров, отметили в суде.

"Чтобы у клиентов не возникало сомнений, Ш. составил бланк договора, в котором он для своей подстраховки, завуалированно прописал условия оказания его компанией лишь визовых услуг для клиента. За оказание якобы своих услуг Ш. указал стоимость оплаты в размере 1150 евро в эквиваленте по курсу в тенге на день заключения договора, при этом Ш. не имел реальной возможности трудоустроить граждан Казахстана в странах Европы, поскольку не имел международных договоров", - говорится в материалах судебного дела.

Таким образом, в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года, путем обмана неоднократно заключив договора, Ш. не выполнил свои обязательства и своими преступными действиями причинил материальный ущерб 64 потерпевшим, распорядивщись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, обещая помощь в трудоустройстве граждан Казахстана в странах Европейского союза, при этом не имея реальной возможности для исполнения взятых на себя обещаний. Мошенника проговорили к лишению свободы на 4,5 лет в колонии средней безопасности.