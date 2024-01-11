Работу РГП "Казводхоз" проверят в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации проверит деятельность РГП "Казводхоз". Об этом на совещании с участием руководителей структурных подразделений министерства и руководства предприятия сообщил директор департамента аудита Галымжан Молдаш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Как отметили в ведомстве, проверка запланирована на конец февраля 2024 года.



В рамках проверки будет проведена работа для устранения замечаний Высшей аудиторской палаты по ранее проведенным аудиторским мероприятиям.

"Главная цель аудита – прозрачность, финансовое оздоровление предприятия и водной отрасли, в целом. Есть вопросы и замечания со стороны Высшей аудиторской палаты и депутатов Парламента. Поэтому необходимо устранить все недочеты и нарушения", – отметил Галымжан Молдаш.

Кроме того, согласно утвержденному перечню объектов государственного аудита, министерством начата проверка деятельности РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод".