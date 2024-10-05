Работу надо делать либо очень качественно, либо никак — Дочь Рахимжана Кошкарбаева о работе учителя

Алия Кошкарбаева – не просто педагог и наставник с 25-летним стажем, она дочь героя Великой Отечественной войны Рахимжана Кошкарбаева, который первым водрузил Красное знамя на стене Рейхстага. Это наследие делает её миссию ещё более значимой и вдохновляющей. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось побеседовать с учителем и узнать подробнее о её пути в мире знаний.

Алия Кошкарбаева росла в творческой атмосфере, где книги и музыка всегда занимали центральное место. Её отец, Рахимжан Кошкарбаев, поощрял стремление к знаниям и самовыражению.

"Я очень много читала в детстве. Дома у нас была огромная библиотека. И мне всегда было любопытно, что же там такое интересное. Всегда, я помню, у меня была дилемма между чтением и учёбой в школе Куляш Байсеитовой: играть на фортепиано, изучать музыку или же всё-таки читать. Выбирала я чтение", — вспоминает педагог.

После окончания школы пепед ней встал похожий выбор выбор: посвятить жизнь музыке или литературе. Кошкарбаева выбрала второе и решила продолжить образование в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, где изучала филологию. После получения диплома Алия Рахимжановна пришла работать в Целиноградский педагогический институт имени Сакена Сейфуллина, а затем её жизнь снова привела в музыкальную школу-интернат для одарённых детей имени Куляш Байсеитовой. Это было не просто возвращение – это было судьбоносное решение, которое определило её дальнейший путь.

Тогдашний директор школы Ахан Абдулаев обрадовался, увидев свою способную ученицу, да ещё и дочь легендарного соотечественника на пороге школы. Он без слов её принял на работу.

Несмотря на молодость и отсутствие опыта, Алие Кошкарбаевой сразу же дали большую нагрузку и классное руководство в 12-х классах.

"Вот сейчас молодёжь приходит, мы стараемся их как-то оберегать от этого. А в наше время нас нагружали и, наоборот, говорили, пока вы молодые, работайте, покажите себя. Я очень благодарна своим учителям и Ахану Абдулаевичу за такой человеческий приём, за то, что он с душой отнёсся к нам", — говорит учитель.

Работа в родной школе давалась Кошкарбаевой довольно легко. Ведь она как никто другой была знакома со спецификой учреждения.

"Я знаю, какая нагрузка у наших детей. Это две школы в одной, поэтому, конечно, тяжело. Я помнила о том, как было тяжело, когда мы сами учились. В две смены, в двух школах. Поэтому стараюсь на уроках давать побольше, а домой оставлять минимально. Применяю активные методики для того, чтобы максимально погрузить детей за эти 40 минут, которые мне собственно, отпущены. Ну и знание музыкальной литературы и музыки, конечно, даёт мне очень большой плюс в работе", —рассказывает педагог

Каждый день Алия Рахимжановна борется с вызовом: как сделать так, чтобы её ученики, современные дети, стали более самостоятельными и умели принимать решения. Она заметила, что учащиеся, по сравнению с теми, кому она преподавала в начале 2000-х, стали менее инициативными, а их склонность полагаться на технологии и Интернет затрудняют развитие критического мышления.

"Моя задача – научить их не просто искать ответы в Google, а понимать, что они читают, и сами находить решения. Я стараюсь учить детей, чтобы они сами искали ответ на вопрос, не глядя никуда, а только в книгу, прочитывая, анализируя, понимая, что они читают и так далее", — говорит Алия Кошкарбаева, тут же оправдывая своих учеников: "Сейчас время такое. Может быть, нужно что-то изменить в работе школы, в самом преподавании. В общем, как-то нужно пересмотреть".

Алия Рахимжановна очень любит разговаривать с учениками. В её классе царит атмосфера доверия и открытости. Она понимает, что современным детям нужно больше, чем просто знания – им нужны эмоциональная поддержка и понимание. Каждый урок литературы становится обсуждением глубоких тем, реконструкцией эмоций и чувств, которые были близки её ученикам. Это делает её занятия живыми и увлекательными.

"Когда мы обсуждаем произведения, я вижу, как они загораются, как находят в текстах себя", — делится Алия Кошкарбаева.

Алия Кошарбаева поделилась своим мнением, каким должен быть настоящий учитель.

"Педагог должен обладать терпением и высоким профессионализмом, потому что сейчас в школе работать без профессионального, высокого, качественного знания предмета очень сложно. Дети сейчас понимают, что им нужно, что им не нужно, что им нравится, что не нравится. Они сейчас более свободны, они могут высказывать свои какие-то пожелания и так далее. Поэтому я думаю, что нынешние педагоги должны быть очень подготовленными, иначе никакого авторитета и даже элементарно дисциплину в школе удержать в классе они не смогут", — сказала учитель.

Между тем родителям она советует поменьше опекать своих детей.

"Они и так у вас самостоятельные. Мне хотелось бы родителям пожелать, конечно, тоже терпения, любить детей и общаться с детьми побольше. Сейчас молодые родители на трех-четырех работах работают, я тоже понимаю, зарабатывают и так далее. Но детей надо понимать и надо с ними разговаривать, как со взрослыми людьми, доверять. Суперконтроль со стороны родителей отрицательно сказывается на детях. Нужно научить детей быть самостоятельными, и тогда не будет проблем", — подметила педагог.

Хотя известная фамилия иногда привлекает внимание, на заслуги и успехи в преподавании она никак не влияет.

"Никаких преференций, конечно, у меня нет. Наоборот, работаю я очень много и стараюсь работать качественно. Просто единственное, конечно, это ответственность, потому что фамилия отца, она дает о себе знать. Я считаю, вообще любую работу надо делать либо очень качественно, либо никак. Поэтому уж если ты взялся за какое-то дело, то надо делать его честно, особенно с детьми. Обманывать детей нельзя, они все это понимают. Поэтому я думаю, что работа учителя, прежде всего, быть честным, быть профессионалом, любить детей, быть терпеливым, И уметь отдавать позитивную, положительную энергию, чтобы заряжать детей. Потому что сейчас дети эмоционально очень выдыхаются. У них нет этой зарядки, как у взрослых. Они не ходят на природу, не занимаются спортом. Если занимаются, то очень перенапрягаются. Поэтому, конечно, их тоже нужно поддержать, понять", — сказала Кошкарбаева.

Она знает, какой след оставляет каждый урок, и как важна работа, которая требует не только знаний, но и любви к детям. Алия Кошкарбаева продолжает и дальше вдохновлять новое поколение, передавая свою страсть к литературе и искусству. Она с гордостью продолжает дело своего отца, воспитывая патриотов, знающих ценность свободы и мира.