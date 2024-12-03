Работодателя заставили выплатить подчинённым 8,5 млн тенге в Актюбинской области

В Актюбинской области прокуратура Темирского района выявила факт задержки в КГП "Шубаркудык жылу" выплаты заработной платы перед 87 работниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

Общая сумма долга составила более 8,5 млн тенге.

"Согласно акту надзора прокуратуры, инспекцией труда КГП "Шубаркудык жылу" привлечено к административной ответственности по статье 87 КоАП, также выдано предписание об обязательной выплате задолженности. Таким образом, указанная сумма задолженности полностью погашена", - отмечено в информации прокуроров.

Защита конституционных и трудовых прав граждан на контроле прокуратуры Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что акимы и директора школ в Жетысуской области незаконно удержали 5,5 млн тенге с зарплат.