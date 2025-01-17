Прокуратурой Жангалинского района Западно-Казахстанской области в рамках анализа выявлен факт задолженности обязательных пенсионных взносов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Установлено, что у ГКП "Коммунал" за период с января по июль 2024 года перед 28 работниками образовалась задолженность по обязательным пенсионным взносам в сумме свыше 3 млн тенге.

"По данному факту внесен акт прокурорского надзора с постановкой вопроса о принятии мер по погашению задолженности с привлечением ответственных лиц к предусмотренной законом ответственности. По результатам рассмотрения акта надзора ГКП "Коммунал" привлечен к административной ответственности по пункту 5) части 6 статьи 91 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" (Неперечисления, несвоевременного и (или) неполного исчисления, удержания (начисления) и (или) уплаты (перечисления) обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд), задолженность полностью погашена", - говорится в сообщении.

Напомним, жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии.