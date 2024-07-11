Работодатель повесил на сотрудников кредиты на 22 млн тенге в Семее

В мошенничестве, совершённом неоднократно в крупном размере, признали виновным мужчину в Семее. Сначала он трудоустроил двоих безработных в ТОО, на протяжении нескольких месяцев выплачивал на них пенсионные отчисления, а после оформил на них крупные кредиты, передаёт BaigeNews.kz.

"Убедившись в том, что К. и Г. получат одобрение по кредитам, на каждую потерпевшую отдельно в разные дни оформил денежные займы и товарные кредиты в банках. Товары продал третьим лицам. Кроме того, на имя потерпевшей Г. были оформлены микрокредитные займы на общую сумму 190 000 тенге в разных организациях. Все полученные деньги мужчина тратил на собственные нужды. Таким образом, С. путём обмана и злоупотребления доверием причинил ущерб К. на общую сумму 8 771 240 тенге и Г. на сумму 13 333 810 тенге", - сообщили в суде.

Вину мужчины доказали показаниями свидетелей и потерпевших, протоколами выемки кредитного досье, пригодились и сведения о переводах, и записи с камер видеонаблюдения банков.

Потерпевшие, как ни странно, просили не лишать обидчика свободы. Претензий к подсудимому они не имеют.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал полное признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Также были учтены мнение потерпевших, частичное возмещение причинённого ущерба, отсутствие судимости, положительная характеристика.