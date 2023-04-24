Работников Wildberries заставили раздеваться до нижнего белья

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Работников склада российского маркетплейса Wildberries перед началом смены принуждают раздеваться до трусов с целью прохождения обязательного досмотра, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что так в компании борются с воровством.