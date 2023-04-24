Лента новостей

РИА Новости / Кирилл Каллиников Вчера, 07:21
2483
Вчера, 07:21
2483
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Работников Wildberries заставили раздеваться до нижнего белья

Работников склада российского маркетплейса Wildberries перед началом смены принуждают раздеваться до трусов с целью прохождения обязательного досмотра, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что так в компании борются с воровством.

"Перед работой сотрудникам надо раздеться до нижнего белья и отдать вещи проверяющим. И все это снимается на камеры", - говорится в публикации.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 07:21
2483
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх