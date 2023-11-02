Работников социальной сферы поздравили в области Абай

Торжественное мероприятие в честь Дня работников системы социальной защиты организовали во Дворце культуры Семея. Представителям самой отзывчивой профессии вручили медали и грамоты и поблагодарили за нелёгкий и самоотверженный труд, передаёт BaigeNews.kz.

Профессиональный праздник работников социальной защиты существует не так давно, в этот день говорят отдельное спасибо тем, кто приносит тепло и заботу людям, помогает одиноким и престарелым, людям с ограниченными возможностями.

Руководитель Управления координации занятости и социальных программ области Абай Айнур Султанова рассказала, что в социальной системе региона работает более 2 700 человек – как в государственных органах, так и неправительственных организациях. Система охватывает более 180 тысяч человек из социально незащищённых слоёв – это пенсионеры, многодетные семьи, получатели адресной социальной помощи, ветераны, граждане с инвалидностью и дети.

Руководитель аппарата акима области Абай Жасулан Сарсебаев в торжественной обстановке на сцене вручил награды – за многолетний труд в сфере социальной защиты профессионалы своего дела отмечены ведомственными наградами министерства труда и социальной защиты населения РК и благодарственными письмами акима региона.

В мероприятии приняли участие более 300 работников сферы социальной защиты всех уровней области, представители областных департаментов и управлений.

Также была организована выставка рукоделия услугополучателей центров оказания специальных социальных услуг и работ обладателей государственных грантов.