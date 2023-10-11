Работников шахты "Казахстанская" экстренно подняли на поверхность

Температура повысилась в шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

"11 октября 2023 года, на шахте Казахстанской проводились работы по возведению перемычек по локализации пожара, произошедшего 17.08.2023. В связи с повышением температуры введён план ликвидации. На поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе предприятия.