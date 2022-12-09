Работники тепловодоснабжения Жезказгана вышли на забастовку

Фото: Телеграм-канал "Вечерняя Караганда"

В Жезказгане работники тепловодоснабжения АО "ПТВС" бастовали, требуя повышения заработной платы, передает BaigeNews.kz. Сегодня утром они не вышли на работу и выдвинули следующие требования:

1. Выплата 13-й заработной платы;

2. Выплата премии ко Дню энергетики;

3. Увеличение с 01.01.2023 заработной платы на 85 000 тенге.

"Аким города Жезказган Кайрат Шайжанов и генеральный директор "Казахмыс Энерджи" Темирлан Отегенов после встречи с рабочими официально заявили, что 13-я зарплата, как и премия ко Дню энергетики, рабочим АО "ПТВС" будет выплачиваться. Кроме того, с 01.01.2023 им увеличат заработную плату на 85 000 тенге", - сообщили в акимате города.

Таким образом, требования рабочих полностью удовлетворены. На данный момент они принялись за работу. Предприятие функционирует в штатном режиме.