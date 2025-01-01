В праздники службы экстренной медицинской помощи в стране работают в интенсивном графике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"За последние сутки декабря минувшего года по стране на пульт скорой медицинской помощи поступило 27 тысяч вызовов от населения. Из них свыше 17 тысяч вызовов приходится на 1 - 3 категории срочности, по 4 категории бригады скорой выезжали свыше 10 тысяч раз. При этом наибольшее количество вызовов было зарегистрировано в Алматинской области – 3073, затем в Алматы – 2800 вызовов, в Туркестанской – 2358 и в Астане в последний день года скорая выезжала на 1942 вызова", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве посчитали, что за 11 месяцев 2024 года бригады Скорой медицинской помощи в Казахстане обслужили свыше 7,7 млн вызовов, из них 1-3 категории - 4,9 млн вызовов и 2,8 млн вызовов 4 категории обслужили бригады при поликлиниках.

"Несмотря на возросшее количество вызовов в сравнении с прошлым годом, ключевой показатель успешной реанимации увеличился на 7,1%, достигнув 51,7% от всех случаев. Скорая медицинская помощь оказывается в рамках гарантированной государством медицинской помощи (ГОБМП), по-прежнему остается бесплатной для граждан и доступной круглосуточно, семь дней в неделю. В настоящее время Службу Скорой медицинской помощи по стране представляют: 20 самостоятельных станций, 98 городских подстанций и 232 районных отделения. В областных и городских станциях Скорой помощи функционируют 1 491 выездная бригада в одну смену, для обслуживания вызовов 4 категории срочности при организациях ПМСП (поликлиники) работают 446 бригад", — добавили в Минздраве.

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