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Работники скорой помощи за новогоднюю ночь в Казахстане выехали 27 тысяч раз

Наибольшее количество вызовов было зарегистрировано в Алматинской области

Сегодня, 15:05
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 15:05
Сегодня, 15:05
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Фото: Минздрав РК

В праздники службы  экстренной медицинской помощи в стране работают в интенсивном графике, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"За последние сутки декабря минувшего года  по стране  на пульт скорой медицинской помощи поступило 27  тысяч вызовов от населения. Из них свыше 17 тысяч вызовов  приходится на  1 - 3 категории срочности,  по 4 категории бригады скорой выезжали свыше 10 тысяч раз.  При этом наибольшее количество вызовов было зарегистрировано в  Алматинской области  – 3073, затем в Алматы – 2800 вызовов, в Туркестанской – 2358 и  в Астане в последний день года скорая выезжала на  1942 вызова", — сообщили в Минздраве. 

В ведомстве посчитали, что за 11 месяцев  2024 года бригады Скорой медицинской помощи в Казахстане обслужили свыше 7,7  млн вызовов, из них 1-3 категории - 4,9 млн вызовов и 2,8 млн вызовов 4 категории обслужили бригады при поликлиниках.   

"Несмотря на возросшее количество вызовов в сравнении с прошлым годом, ключевой показатель успешной реанимации увеличился на 7,1%, достигнув 51,7% от всех случаев. Скорая медицинская помощь оказывается в рамках гарантированной государством медицинской помощи (ГОБМП), по-прежнему  остается бесплатной для граждан и доступной круглосуточно, семь дней в неделю. В настоящее время Службу Скорой медицинской помощи  по стране представляют: 20 самостоятельных станций, 98 городских подстанций и 232 районных  отделения. В областных и городских станциях Скорой помощи  функционируют 1 491 выездная  бригада в одну смену, для обслуживания вызовов 4 категории срочности при организациях  ПМСП (поликлиники) работают 446 бригад", — добавили в Минздраве.

Ранее мы рассказывали о том, как новогоднюю ночь провели пожарные и спасатели.

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