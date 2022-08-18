Работники ресторанов живут от зарплаты до зарплаты — глава Ассоциации общественного питания

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Ассоциация общественного питания Казахстана предложила установить 20-процентную ставку от минимальной заработной платы (МЗП) для всех работников сферы общественного питания, независимо от размера заработной платы, передаёт BaigeNews.kz. Это эквивалентно одному проценту от оборота объекта общественного питания. Проблемами в отрасли поделилась глава Ассоциации Гульбану Майгарина на площадке НПП "Атамекен".

"Одна из основных проблем — это неофициальное трудоустройство нашего персонала. Практически наша отрасль показывает официально только треть от количества трудоустроенных. 90 процентов нашего персонала — это социально незащищенные слои населения, которые живут от зарплаты до зарплаты. Текучка кадров достигает 70 процентов. И эта цифра в связи с экономическим состоянием страны только увеличивается. И я это говорю как действующий предприниматель в сфере общественного питания. Всё сложнее и сложнее становится платить зарплату и налоги. Мы не можем поднять цену на конечный продукт, экономическая составляющая населения оставляет желать лучшего", — сказала Гульбану Майгарина.

Для избежания банкротства и развития отрасли, по её мнению, нужно снизить налоговую нагрузку.

"Снижая розничный налог до трёх процентов, налог с заработной платы до 20 процентов от МЗП, независимо от суммы заработной платы, упрощая систему отчётности, мы выходим из серой зоны, увеличиваются поступления в бюджет. Появляется интерес у иностранных инвесторов. Банки смогут предоставлять без рисков займы. Произойдёт укрупнение бизнеса. Мы получим твёрдые данные. Как экономические, так и статистические показатели. И этим станет возможно управлять и влиять для улучшения. У работника появится возможность защищать себя от недобропорядочных работодателей. Он выйдет на стабильность и защищённость", — предложила глава Ассоциации.

Она добавила: только развивая общественное питание, можно развивать туризм.

"Любой турист 40 процентов из своего бюджета на отдыхе тратит на развлекательные мероприятия. Любой отдых подразумевает комфорт. И он начинается с еды, эмоций. Только развивая нашу отрасль, можно говорить о развитии туризма", — считает Гульбану Майгарина.

Её советник Вероника Нурпеисова отметила, что у малого и среднего бизнеса есть актуальная проблема — порог по НДС (в 2023 году снижен до 20 000 МРП, или 61 260 000 тенге).

"Это основная причина невыбивания фискальных чеков и дробления бизнеса на несколько ИП. Из-за этого малый бизнес не стремится переходить в средний бизнес. С другой стороны есть ещё средний и крупный бизнесы, которые через малый бизнес (ИП) "оптимизируют" налоги. Мы совместно с активными ассоциациями направили предложения по розничному налогу с оборота. Предварительно обсудили с министерством национальной экономики и КГД МФ РК. Розничный налог с оборота действует с 2021 года, позволяет не становиться плательщиком НДС малому и среднему бизнесу. Но из-за того, что список видов деятельности был ограничен (114 ОКЭД), срок действия налогового режима ограничен, розничный налог с оборота не пользовался популярностью", — сказала Вероника Нурпеисова.

Она перечислила все предложения ассоциации:

убрать ограничения по сроку действия налогового режима;

сохранить ставку налога с оборота в размере трёх процентов;

расширить список видов деятельности (включить все виды деятельности, которые в основном реализуют товары и услуги физическим лицам);

оборот по реализации товаров и услуг физическим лицам не менее 80 процентов;

упростить налоговую отчётность (убрать лишние ячейки по расходам, так как налог с оборота считается, и объединить 200 и 913 форму налоговой отчётности);

распространить единый платеж по заработной плате — 20 процентов — с 2023 года на розничный налог с оборота и на самих индивидуальных предпринимателей.

Известный столичный ресторатор Артём Марченко добавил, что в ресторанах не только проблема текучести кадров и незащищённости сотрудников. Одна из главных проблем — сильнейшая нагрузка на отдел кадров и бухгалтерию. По словам ресторатора, приходится не просто вести бизнес и развиваться, но чуть ли не сидеть сутками с бухгалтерами и контролировать их работу.

"Причём не подсчитывать прибыль, а пересматривать всё — от "налоги оплатили и в каком объёме", и ты всегда в тревоге: никакое уведомление не прилетит, точно ли все правильно посчитали? Мы в таком формате раздуваем огромный штат бухгалтерии, и это я вам сейчас рассказываю об идеальном предприятии. Если же рассмотреть вариант не совсем честного ведения бизнеса, то штат бухгалтерии ещё более становится раздутым, ведь им приходится считать не только зарплаты. Им приходится высчитывать официальную зарплату, досчитывать неофициальную, а дальше авансы и вычеты премии и так далее. Сегодня официально, завтра неофициально. И когда считаешь месяц, то получается тысячи бумажек для проверки правильности начисления, а это зачастую на руку нечестным бухгалтерам! Предприниматель не всегда имеет высшее экономическое образование. И у тебя выбор: либо развиваться, либо сидеть с бухгалтером и перепроверять его подсчёты", — с досадой говорит ресторатор.

В НПП отмечают: если эти изменения одобрят, то государство получит:

объективные данные и стопроцентную статистику количества работников общественного питания;

твёрдые сведения о фактическом размере заработной платы в этой сфере (бизнес будет перечислять на карту работника фактическую заработную плану, при этом перечисление налогов будет произведено в следующем порядке — 20 процентов от МЗП, что равно одному проценту от оборота);

увеличение налоговых поступлений, поскольку в сейчас отражается лишь 1/3 от фактического количества работников;

вследствие реализации пунктов 1-3, произойдет увеличение безналичного расчёта, что также благоприятно отразится на прозрачности отрасли;

стимулирование работников в исполнении обязательств перед государством и третьими лицами.

Бизнес, в свою очередь, получит простой порядок бухгалтерского учёта. Также не будет смысла в зарплатах в конвертах.