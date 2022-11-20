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Лента новостей

BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 01:37
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Сегодня, 01:37
195
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Работники посольства РК в Украине проголосуют в Польше

Казахстанские дипломаты, работающие в Украине, прибыли в Варшаву для того, чтобы проголосовать на президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Они отправились в дорогу после консульского приёма во Львове по окончанию комендантского часа. 

Избирательного участка в Украине нет из-за ситуации в стране. Непосредственно организацией выборов в Варшаве занимается посольство Казахстана в Польше.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. По данным МИД РК, при загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков. Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов, 20 ноября, с 07:00 до 20:00 по местному времени.

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#выборы президента #выборы #МИД #посольство #Украина
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:37
195
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