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Работники посольства РК в Украине проголосуют в Польше
Казахстанские дипломаты, работающие в Украине, прибыли в Варшаву для того, чтобы проголосовать на президентских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Они отправились в дорогу после консульского приёма во Львове по окончанию комендантского часа.
Избирательного участка в Украине нет из-за ситуации в стране. Непосредственно организацией выборов в Варшаве занимается посольство Казахстана в Польше.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. По данным МИД РК, при загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков. Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов, 20 ноября, с 07:00 до 20:00 по местному времени.
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