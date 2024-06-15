Работники мебельного цеха попытались сами потушить пожар и попали в больницу

В Туркестане огнеборцы потушили мощный пожар в мебельном цехе. От огня пострадали два сотрудника предприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Во время самостоятельного тушения на месте пожара пострадали двое работников цеха, которые доставлены в городскую больницу", — рассказал начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Аскар Сейсенов.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Предварительная его площадь составила 1150 квадратных метров. Причина устанавливается.

Фото и видео МЧС РК