Работники "Казахмыса" устроили драку в Балхаше

В Балхаше двое работников возле предприятия корпорации "Казахмыс" устроили драку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Очевидцы сняли драку на видео. Один участник конфликта споткнулся и упал, а второй стал пинать его в лицо. Затем достал предмет, похожий на нож, и погнался за своим оппонентом.

По данным департамента полиции региона, установлены личности участников драки, проводится расследование.