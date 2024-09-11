  • 11 Сентября, 04:36
  • BAIGENEWS

Работники "Казахмыса" устроили драку в Балхаше

Сегодня, 03:55
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 03:55
Сегодня, 03:55
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Фото: скриншот видео

В Балхаше двое работников возле предприятия корпорации "Казахмыс" устроили драку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Очевидцы сняли драку на видео. Один участник конфликта споткнулся и упал, а второй стал пинать его в лицо. Затем достал предмет, похожий на нож, и погнался за своим оппонентом. 

По данным департамента полиции региона, установлены личности участников драки, проводится расследование.

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