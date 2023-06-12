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inform.kz Сегодня, 23:19
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Сегодня, 23:19
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Фото: inform.kz

Работникам "Семей орманы" повысят зарплату

Работникам лесного хозяйства "Семей орманы" с 1 июля повысят зарплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. По её словам, в планах увеличить и финансирование в сфере в целом, но в течение четырёх лет.

Средства будут направляться на обновление спецтехники и установку систем раннего обнаружения пожаров.

"Вопрос материального обеспечения леснических хозяйств подняли на сегодняшнем заседании Правительства. Мы проанализируем ситуацию по всем потребностям лесников и запросим дополнительное финансирование", - озвучила Зульфия Сулейменова.

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Сегодня, 23:19
172
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