Работникам "Семей орманы" повысят зарплату

Фото: inform.kz

Работникам лесного хозяйства "Семей орманы" с 1 июля повысят зарплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. По её словам, в планах увеличить и финансирование в сфере в целом, но в течение четырёх лет.

Средства будут направляться на обновление спецтехники и установку систем раннего обнаружения пожаров.