Работникам "Казфосфата" пообещали повысить зарплату после стачки

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Специально созданная комиссия принимает ряд мер по стабилизации ситуации на горно-перерабатывающем комплексе "Каратау" ТОО "Казфосфат" в Сарысуском районе Жамбылской области. Работники предприятия требовали улучшить условиях их труда и повысить зарплаты, передаёт BaigeNews.kz.

В результате переговоров из семи требований рабочих руководство удовлетворило семь. Зарплату в компании с июня планируют повысить на 30 тысяч тенге.

"Вопрос об увольнении директора ГПК "Каратау" М. Макишова и остальных будет рассмотрен в ближайшее время. Разногласия остались по индексации зарплаты на 21 процент. Рабочие требуют индексацию к окладу, администрация предприятия предлагает к премиальным. По данному пункту заместитель директора ТОО "Казфосфат" Е.Сариев попросил отсрочку 10 дней для согласования с руководством компании", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, для более оперативного изучения требований работников ГКП "Каратау" и путей их решения была создана специальная комиссия. В ей состав вошли пять представителей от каждого цеха и депутаты районного маслихата. Председателем комиссии был избран заместитель директора ТОО "Казфосфат".

В компании отметили, что ситуацию стоит рассматривать как трудовой спор, а не как забастовку, и призвали пользователей соцсетей не распространять сведения, не соответствующие действительности, а доверять только официальной информации.