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Работникам "АрселорМиттал Темиртау" с января повысят зарплату
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провёл заседание согласительной комиссии по вопросам выплат трудовым коллективам АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), передаёт BaigeNews.kz.
В ходе обсуждения было принято решение о выплате 13-й зарплаты в декабре и повышении заработной платы с 1 января 2023 года, сообщается на сайте акимата области.
Генеральный директор АМТ Владимир Яблонский сообщил, что в декабре работники всех трёх департаментов и дочерних компаний получат вознаграждение по итогам года в 100-процентном размере. Сохранится ежемесячная выплата в 25 тысяч тенге, надбавку переведут в бонус безопасности, а индикаторы разработают совместно с профсоюзами.
С 1 января 2023 года зарплаты работников всех подразделений будут индексированы на размер инфляции.
"Решение давалось очень непросто. Нам потребовалось несколько совместных заседаний с участием руководства области. Переговоры завершились успешно. Согласительная комиссия продолжит свою работу. У нас есть ещё ряд вопросов системного характера: укомплектование персоналом предприятий угольного департамента, обновление оборудования, перспективы развития шахт", – прокомментировал председатель профсоюза угольщиков "Коргау" Евгений Буслаев.
Бригадир добычной смены шахты "Саранская" Аскар Жумамратов отметил, что достигнуто справедливое решение.
"Разговор был мужской, и договорились как мужчины. Добились исполнения своих требований по выплатам в полном объёме. Руководство компании пошло нам навстречу", - говорит он.
Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что необходимо решить все вопросы шахтёрских коллективов.
"Я прежде присутствовал на заседаниях согласительной комиссии. Все вопросы знаю. Я всегда открыт. В таком же формате будем встречаться", – сказал аким области.
Сообщалось, что премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу с вице-президентом ArcelorMittal Виджаем Гоялом. По итогам встречи между министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ подписан меморандум, согласно которому казахстанской стороной будут привлечены международные эксперты для оценки деятельности компании.
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