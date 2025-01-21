Факт трагедии, произошедшей на шахте "Анненская" Восточно-Жезказганского рудника, подтвердила группа компаний "Казахмыс", передаёт BaigeNews.kz.

"В результате несчастного случая на производстве погиб дробильщик 5 разряда 1985 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Руководство и коллектив Казахмыс приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.