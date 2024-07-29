Работник мебельного магазина обманул покупателя почти на 1,5 млн тенге в Астане
Сегодня, 15:40
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Сегодня, 15:40Сегодня, 15:40
97Фото: baigenews.kz
Сотрудник мебельного магазина в Астане обманывал покупателей, предлагая товар по низкой цене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Одному из жителей столицы продавец предложил приобрести мебель дешевле, чем в магазине. После получения 1 455 000 тенге мужчина прекратил общение с покупателем. Присвоив чужие деньги, он уволился из мебельного магазина.
Сотрудниками Управления полиции района “Алматы” установлен 27-летний злоумышленник. По факту возбуждено уголовное дело.
Проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.
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