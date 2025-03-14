В Павлодарской области задержан работник ТОО “КТЖ – Грузовые перевозки” за сбыт наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В результате слаженной работы УБОП полиции и прокуратуры города были арестованы два человека, занимающихся распространением наркотиков. Один из задержанных, являясь сотрудником ТОО, совместно со своим знакомым занимался незаконной деятельностью.

При обыске у подозреваемых было изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение и сбыт наркотиков, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. Подозреваемые взяты под стражу.