Работник автосервиса пострадал при пожаре в Астане
Сегодня, 18:04
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Сегодня, 18:04Сегодня, 18:04
107Фото: МЧС РК
В Астане ликвидировали пожар в автосервисе. В результате ЧП пострадал один работник, передаёт BaigeNews.kz.
Огнём была охвачена площадь 200 квадратных метров.
"Произошло возгорание в покрасочном цехе с распространением огня на кровлю здания. Один работник автосервиса с отравлением продуктами горения обратился бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС РК.
Ранее сообщалось о том, что ЧП произошло по улице Тауелсиздик в районе Алматы.
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