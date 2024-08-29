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Работник автосервиса пострадал при пожаре в Астане

Сегодня, 18:04
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04
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Фото: МЧС РК

В Астане ликвидировали пожар в автосервисе. В результате ЧП пострадал один работник, передаёт BaigeNews.kz.

Огнём была охвачена площадь 200 квадратных метров. 

"Произошло возгорание в покрасочном цехе с распространением огня на кровлю здания. Один работник автосервиса с отравлением продуктами горения обратился бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС РК. 

Ранее сообщалось о том, что ЧП произошло по улице Тауелсиздик в районе Алматы.

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