Работник автосервиса пострадал при пожаре в Астане

В Астане ликвидировали пожар в автосервисе. В результате ЧП пострадал один работник, передаёт BaigeNews.kz.

Огнём была охвачена площадь 200 квадратных метров.

"Произошло возгорание в покрасочном цехе с распространением огня на кровлю здания. Один работник автосервиса с отравлением продуктами горения обратился бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС РК.

Ранее сообщалось о том, что ЧП произошло по улице Тауелсиздик в районе Алматы.