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Работающий курьером боксер стал чемпионом Казахстана

Бой проходил все три раунда.

Сегодня, 02:21
АВТОР
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©КФБ Сегодня, 02:21
Сегодня, 02:21
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Фото: ©КФБ

В Караганде проходят финальные бои чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В весовой категории до 63,5 килограммов у мужчин в поединке за золотую медаль национального первенства встретились Жандос Кыдыралиев (Алматы) и Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область). 

Противостояние продлилось все три раунда и завершился победой Ертугана единогласным решением судей.

Отметим, что Зейнуллинов параллельно работает курьером, о чем он рассказал в одном из интервью. Причиной стали поражения боксера на прошлогоднем чемпионата страны и выход из национальной сборной.

Ранее чемпионами Казахстана стали Талгат Сырымбетов, Тимур Кабдешев, Темиртас Жусупов, Торехан Сабырхан, Нурлан Сапарбай у мужчин, а также Карина Ибрагимова, Назым Кызайбай и Алуа Балкыбаева у женщин.

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