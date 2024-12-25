В Караганде проходят финальные бои чемпионата Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В весовой категории до 63,5 килограммов у мужчин в поединке за золотую медаль национального первенства встретились Жандос Кыдыралиев (Алматы) и Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область).

Противостояние продлилось все три раунда и завершился победой Ертугана единогласным решением судей.

Отметим, что Зейнуллинов параллельно работает курьером, о чем он рассказал в одном из интервью. Причиной стали поражения боксера на прошлогоднем чемпионата страны и выход из национальной сборной.

Ранее чемпионами Казахстана стали Талгат Сырымбетов, Тимур Кабдешев, Темиртас Жусупов, Торехан Сабырхан, Нурлан Сапарбай у мужчин, а также Карина Ибрагимова, Назым Кызайбай и Алуа Балкыбаева у женщин.