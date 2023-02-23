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  • Работающим в Турции спасателям МЧС РК выплатят денежное вознаграждение
МЧС РК Сегодня, 14:20
215
Сегодня, 14:20
215
Фото: МЧС РК

Работающим в Турции спасателям МЧС РК выплатят денежное вознаграждение

Казахстанским специалистам, участвовавшим в спасательной операции в Турции, выплатят денежное вознаграждение. Об этом сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям страны Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы знаете, ранее глава государства поручил наградить всех сотрудников, работавших над спасением людей в Турции. На сегодняшний день министерство по чрезвычайным ситуациям направило в администрацию президента список спасателей и все необходимые документы".

Денежное вознаграждение министерство выплатит из своего бюджета.

Ранее в МЧС сообщили подробности поисково-спасательных работ казахстанцев.

Напомним, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек.

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#МЧС РК #спасатели #Турция
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:20
215
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