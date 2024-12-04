Работайте чисто и не бойтесь штрафов - депутат Жанбыршин обратился к бизнесменам

Депутаты мажилиса приняли во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Нормы предусматривают усиление ответственности бизнеса за нарушения прав покупателей. По этому поводу высказался председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию мажилиса, член фракции партии AMANAT Едил Жанбыршин, передаёт BaigeNews.kz.

Звучали предложения о снижении штрафов для бизнесменов, неправильно указывающих цены на товары или продающих несвежие продукты. Депутат считает, что это нарушает нормы Основного закона страны.

"В нашей Конституции есть первая статья – это норма о жизни и здоровье человека и его правах. Их мы должны защищать. Вопрос в том, чтобы снизить штраф по действующей норме. К чему это может привести, если мы его уменьшим? Я изучил вопрос. В апреле 2023 года государственный надзор от местных исполнительных органов передан правительству. За это время к предпринимателям применены 1 059 административных мер за первое нарушение закона. Что это за нарушители? Это неправильно выставленные цены, вовсе не выставленные цены или акции, снижающие цену товаров на прилавках, например, на 50%, но на кассе получается другая цена. Многие правонарушения, такие как продажа просроченных товаров или товаров, не соответствующих техническим регламентам, во-первых, нарушают права наших потребителей, во-вторых, нарушают правила торговли. И у нас есть такие предприниматели. Эта норма для них. Если это повторится, штраф увеличится", - сказал Жанбыршин.

По его словам, после различных административных мер количество нарушений резко уменьшилось. То есть норма работает.

Депутат предложил рассмотреть мировую практику. В британском Бирмингеме компания TESCO оштрафована на 400 тысяч долларов за неправильную цену на 500 грамм клубники. Компания Билль, продающая пиво в Чехии, оштрафована на 280 тысяч крон за разные цены на прилавке и на кассе. Это более шести миллионов тенге в пересчёте на курс тенге.

"Огромные штрафы за ограничение или нарушение прав потребителей предпринимателями не только в Казахстане, но и во всех передовых странах. Если мы говорим о справедливом обществе, то в первую очередь должны защищать потребителя. Сейчас предприниматели платят большие штрафы. В супер-, гипермаркетах они поднимают цену на социально значимые товары и получают от этого миллионы необоснованной выгоды. Мы должны посмотреть и с этой стороны. Кого же они обманывают? В первую очередь, это наши социально незащищённые граждане, пенсионеры, инвалиды, многодетные матери", - сказал депутат.

Мажилисмен отметил, что если предприниматель хорошо работает и не нарушает закон, ему нечего бояться.