Работайте чисто и не бойтесь штрафов - депутат Жанбыршин обратился к бизнесменам
Мажилисмен высказался о нарушениях прав потребилетей.
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Депутаты мажилиса приняли во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Нормы предусматривают усиление ответственности бизнеса за нарушения прав покупателей. По этому поводу высказался председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию мажилиса, член фракции партии AMANAT Едил Жанбыршин, передаёт BaigeNews.kz.
Звучали предложения о снижении штрафов для бизнесменов, неправильно указывающих цены на товары или продающих несвежие продукты. Депутат считает, что это нарушает нормы Основного закона страны.
"В нашей Конституции есть первая статья – это норма о жизни и здоровье человека и его правах. Их мы должны защищать. Вопрос в том, чтобы снизить штраф по действующей норме. К чему это может привести, если мы его уменьшим? Я изучил вопрос. В апреле 2023 года государственный надзор от местных исполнительных органов передан правительству. За это время к предпринимателям применены 1 059 административных мер за первое нарушение закона. Что это за нарушители? Это неправильно выставленные цены, вовсе не выставленные цены или акции, снижающие цену товаров на прилавках, например, на 50%, но на кассе получается другая цена. Многие правонарушения, такие как продажа просроченных товаров или товаров, не соответствующих техническим регламентам, во-первых, нарушают права наших потребителей, во-вторых, нарушают правила торговли. И у нас есть такие предприниматели. Эта норма для них. Если это повторится, штраф увеличится", - сказал Жанбыршин.
По его словам, после различных административных мер количество нарушений резко уменьшилось. То есть норма работает.
Депутат предложил рассмотреть мировую практику. В британском Бирмингеме компания TESCO оштрафована на 400 тысяч долларов за неправильную цену на 500 грамм клубники. Компания Билль, продающая пиво в Чехии, оштрафована на 280 тысяч крон за разные цены на прилавке и на кассе. Это более шести миллионов тенге в пересчёте на курс тенге.
"Огромные штрафы за ограничение или нарушение прав потребителей предпринимателями не только в Казахстане, но и во всех передовых странах. Если мы говорим о справедливом обществе, то в первую очередь должны защищать потребителя. Сейчас предприниматели платят большие штрафы. В супер-, гипермаркетах они поднимают цену на социально значимые товары и получают от этого миллионы необоснованной выгоды. Мы должны посмотреть и с этой стороны. Кого же они обманывают? В первую очередь, это наши социально незащищённые граждане, пенсионеры, инвалиды, многодетные матери", - сказал депутат.
Мажилисмен отметил, что если предприниматель хорошо работает и не нарушает закон, ему нечего бояться.
"Ты ничего не нарушай, ставь правильные цены, работай честно, открыто, продавай качественные вещи, и никто не будет штрафовать. А если ты это сделал, то отвечай перед государством, перед народом. Работай чисто, не обманывай страну, не меняй цены, когда приходит мобильная группа. Вся страна, гражданские активисты, депутаты, администрация говорят, что мы будем регулировать этот вопрос, а они сидят и так эксплуатируют народ. Поэтому эта норма необходима до тех пор, пока мы не достигнем высокой культуры", - заключил Жанбыршин.
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