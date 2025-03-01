Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов одержал победу в полуфинале в весовой категории до 63,5 килограммов на Кубке Странджа-2025 в Софии (Болгария), который называют малым чемпионатом мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за выход в финал турнира его противником стал представитель Болгарии Викторио Илиев. Единогласным решением судей победу одержал боксер из Казахстана. Итоговый счет — 5:0.

Напомним в 1/4 финала турнира в Софии спортсмен победил азербайджанца Руслана Рустамова.

Зейнуллинов является чемпионом Казахстана 2024 года, который проходил в Караганде. В свою очередь, Илиев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по боксу среди молодежи 2024 года.

Отметим, что казахстанец после победы на первенстве страны заявлял, что параллельно работал курьером, о чем он рассказал в одном из интервью.