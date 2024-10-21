Работавшего в отелях уборщиком иностранца выдворили из Казахстана

Нелегального мигранта из Нигерии принудительно выдворили из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.

Иностранец был задержан в районе Есиль в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Установлено, что 21-летний мигрант в мае текущего года решением суда выдворен из страны, однако добровольно не покинул территорию Казахстана. В Астане и Алматы работал в отелях уборщиком.

Решением административного суда иностранец принудительно выдворен из страны. Авиарейсом его отправили на родину.

За четыре дня сотрудниками столичного гарнизона выявлено 644 факта нарушения правил пребывания иностранных граждан.

Кроме того, 92 гражданина Казахстана привлечены к административной ответственности за нарушение приглашёнными иностранцами установленных правил пребывания, а также 20 граждан наказаны за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности. Выдворены за пределы страны 69 иностранцев.