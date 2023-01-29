Работать по-старому уже не получится - политолог о кадровых изменениях в Сенате

Фото: senate.parlam.kz

Политолог Адиль Сайлаубек прокомментировал кадровые изменения и назначения в Сенате, передаёт BaigeNews.kz.

"Это политический ход - оставить Маулена Ашимбаева во главе Сената. Если так подумать, это "Старый Казахстан". Но Маулен Ашимбаев лично хорошо справляется со своей работой", - сказал А. Сайлаубек.

Что касается вице-спикера Жакипа Асанова, политолог считает, что его назначение, учитывая его прошлый опыт в Минюсте, хорошо повлияет на работу Сената:

"Человек работал в сфере закона, у нас прошёл референдум, были изменения в законодательстве, появился Конституционный суд. Он хорошо владеет знаниями закона, и у него есть характер, я даже думал, что он будет спикером, но вышло по-другому".

Эксперт считает, что несмотря на изменения в верхней палате парламента, это не сильно повысило кредит доверия со стороны населения.

"Доверие населения - 50 на 50. У нас нет оппозиционеров. Есть люди, которые хотят изменить Казахстан к лучшему, их считают оппозиционерами (...) Через полгода я думаю будет ещё одна пересмена в Сенате. Но какие-то изменения есть. Пришли и другие сенаторы, с Абайской, Жетысуской областей. По-старому работать уже не получится, надеемся и верим", - заключил А. Сайлаубек.