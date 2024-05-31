Работать некому: костанайские заводы испытывают острый дефицит кадров

Решить проблему с нехваткой рабочих рук предприятия Костаная не могут, даже несмотря на то, что имеют собственные учебные центры. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, почему так происходит.

Колесо бюрократии

На костанайском чугунно-литейном заводе постоянно наращивают мощности, но с их увеличением требуется все больше рабочих кадров. Остро здесь нуждаются в наладчиках и операторах станков с числовым программным управлением. В общей сложности из двенадцати дефицитных специальностей за последние годы удалось закрыть потребность только по трем. Как говорят на предприятии, они буквально "задергали" колледжи и центры карьеры, сообщили о проблеме в региональную палату предпринимателей, воспользовались рядом госпрограмм. Только вот толку особо нет.

"Проблема решаема, но решаема скорее на уровне образования. Во все структуры, куда можно было кинуть клич, что мы нуждаемся в рабочих кадрах, мы сообщили. На законодательном уровне с помощью юристов также рассылали письма, делали соответствующие запросы. И по ответу колледжей профессионального технического образования я поняла, что есть проблема с лицензированием новых специальностей", - говорит руководитель учебного центра завода Алена Исрапилова.

На деле это выглядит так: для инновационного производства нужны специалисты по направлениям, которые колледжи не готовили никогда. Предприятие бьет тревогу и просит учебные заведения открыть набор на востребованные временем профессии. Но те разводят руками: получить лицензию на новое направление в обучении очень сложно. Колесо бюрократии крутится слишком медленно, и пока колледжи запустят процесс, производства задохнутся от нехватки рабочих рук.

"Почему так сложно у нас построен процесс лицензирования той или иной специализации? Мне кажется, нужно упростить его. Ведь производство требует, образование хочет готовить эти кадры, но стоит барьер. Это длительный процесс оформления документов на открытие новой специальности, и в конечном итоге, где-то не соответствие колледжей по тем или иным жестким государственным параметрам тормозит наше с ними взаимодействие. Возможно, стоит обратиться в центральные госорганы, чтобы пересмотрели этот процесс?", - задается вопросом Алена Исрапилова.

В управлении образования сообщили, что лицензионной деятельностью для колледжей занимается департамент по обеспечению качества в сфере образования.

"Чтобы получить лицензию, существуют некоторые сложности. Нужны соответствующие педагогические кадры, материально-техническая база. У нас в области есть порядка 50 инвестпроектов, разработанных до 2029 года. Для них всех нужны кадры. И сейчас управлением поставлен вопрос открытия новых специальностей. Если нам департамент смягчит рамки, то мы с удовольствием начнем набор на востребованные профессии. Колледжи в любом случае готовы к открытию новых специальностей. Главное, чтобы все условия у нас были, для того чтобы мы беспрепятственно получали лицензию", - говорит руководитель отдела технического и профессионального образования областного управления образования Жанагуль Жумина.

В самом департаменте по контролю в сфере образования говорят, что смягчить требования к получению лицензии на новую специальность не могут, потому как существует жесткий законодательный регламент. В колледжах тоже ссылаются на нормативы.

"Мы обязаны, если взяли эту лицензию, вести подготовку специалистов. Если больше, чем через 2 года с момента получения разрешения, мы не сможем набрать группы для обучения, встает вопрос в отзыве лицензии. Стандарты жесткие, а рынок труда, наоборот, очень гибкий. Взять в качестве примера швейное производство. Мы готовим закройщиков и портных, специфика у этих специальностей разная. От предприятия поступает запрос: нужно больше закройщиков. Тогда портных можно набирать меньше. А через время наоборот. Но есть госзаказ и другие требования. Поэтому варьировать подготовку тех или иных кадров сложнее. В итоге получается, что мы не всегда успеваем за изменениями на рынке труда", - сетует директор Костанайского колледжа сферы обслуживания Дина Жанарстанова.

Поэтому, считают предприятия и учебные заведения, чтобы сократить дистанцию между производством и образованием, необходимо поднять и предметно рассмотреть вопрос на законодательном и административном уровне.

"Мы получали лицензию четыре года назад на квалификацию, даже не на специальность. Столкнулись с жесткими требованиями. Во-первых, необходимо заключать договоры о сотрудничестве с соцпартнёром, то есть бизнесом. Должны быть соответствующие материальные ресурсы, оснащение, кадры. Показываем производственную мощность нашего колледжа, всё это подгружается на портал. И департамент по контролю в сфере образования строго работает по нормативным документам", - говорит Дина Жанарстанова.

На рабочие специальности – всего треть госзаказа

Специалисты палаты предпринимателей провели опрос среди бизнеса и выяснили, что наиболее остро нуждаются в кадрах предприятия в сферах сельского, лесного, рыбного хозяйств, обрабатывающей промышленности и образования.

"Что касается профессий, то наибольшая потребность в регионе таких рабочих специальностей, как наладчик приборов и систем автоматического контроля, машинист автомобильного крана, тракторист-машинист, механизатор и другие. Как показал опрос, молодёжь не стремится возвращаться в село, не желает получать рабочие специальности из-за невысокого уровня дохода. К нам часто с вопросом дефицита кадров обращались как производители сферы сельского хозяйства, так и промышленные предприятия", - сообщили в региональной палате предпринимателей.

Очень остро на фабриках легкой промышленности стоит вопрос кадрового голода по таким специальностям, как "Швейное производство" и "Моделирование одежды". К примеру, на старейшей швейной фабрике "Большевичка" подавляющее большинство сотрудниц – предпенсионного и пенсионного возраста.

"Ежегодно на предприятии растёт потребность в швейных специальностях. Однако, государственный заказ не увеличивается. Нами был отправлен запрос в управление образования Костанайской области. По информации ведомства, по специальностям "Швейное производство" и "Моделирование одежды" по двум квалификациям "Модельер-закройщик" и "Портной" было выделено из госзаказа в 2023 году 90 мест, в 2022 году 50 мест", - сообщила эксперт палаты предпринимателей Балжан Биисова.

В управлении образования поспешили сообщить, что для легкой промышленности количество мест по образовательному госзаказу увеличат в два раза. Но в целом статистика по подготовке рабочих кадров не впечатляет.

"Если мы будем смотреть по итогам прошлого года, у нас подготовка рабочих кадров составляет всего 30% от общего госзаказа. Но, скорее всего, причина в отсутствии престижа рабочих специальностей. В этом году мы планируем увеличить количество мест на эти профессии", - отметили в управлении образования.

Отучили, что дальше?

Руководитель ресторанного комплекса Гульвира Кудайкулова говорит, что с большим удовольствием берет на практику студентов колледжей. Но вот беда: возвращаются работать на предприятие немногие.

"Мы ежегодно обучаем, приглашаем к себе на практику. Но мало кто остается в дальнейшем работать. Из последних примеров: ждала на позицию повара студентку-отличницу. Вроде уже и договорились, и все условия обоюдно устраивают, только вот после окончания колледжа девушка поступила в вуз и отказалась работать. Может быть, надо на законодательном уровне внедрить обязательную отработку после колледжа для тех, кто отучился по гранту?", - предлагает Гульвира Кудайкулова.

В областной прокуратуре разъяснили: после окончания колледжа, если ребенку нет 18 лет, по закону его нельзя заставить отработать. И посоветовали предприятиям самим идти в колледжи и предлагать хорошие условия труда.

"В конце года можно выпускников приглашать на работу, озвучить заработную плату, условия договора, заинтересовать. Чтобы была подушка безопасности у того же семнадцатилетнего ребенка, который заканчивает колледж. Ели он увидит перспективы, то задумается", - считает старший помощник прокурора Денис Леонов.

Но производственники не согласны. Мол, и деньги вкладывают в обучение, и уговаривают, а толку нет.

"Мы берем на производственную практику студентов, когда им уже есть 18 лет. Заключаем с ними договор производственной практики и во время нее предлагаем месячное обучение за счет предприятия. В итоге студент получает рабочую специальность, но обязан отработать оговоренный срок. Такой же механизм и при прохождении стажировки. Но в этом году мы столкнулись с проблемой, что 32 наших студента, которых мы обучили, забирают в армию. Мы на год их теряем, это для нас прям удар. Потому что места зарезервированы, мы рассчитывали на этих людей", - говорит руководитель учебного центра чугунно-литейного завода Алена Исрапилова.

О том, что студенты после обучения не особо горят желанием работать на фабриках, говорят и колледжи. Большинство швей, по словам директора Костанайского колледжа сферы обслуживания Дины Жанарстановой, уходят в индивидуальное предпринимательство еще на втором курсе обучения.

"В период практики мы, конечно, отправляем студентов на предприятия области. Более того, у нас с швейной фабрикой есть договор о дуальной форме обучения. Но остаются там единицы, в массовое производство никто идти не хочет. У нас такая же проблема с конфетчиками. Несмотря на то, что на кондитерской фабрике созданы для нас все условия, есть и кабинет для производственного обучения, и новые линии оборудования, но, к сожалению, немногие трудоустраиваются", - говорит Дина Жанарстанова.

А на чугунно-литейном заводе благодаря дуальной форме обучения можно одновременно учиться и работать. Образовательная программа, учебные планы и графики для этого подстроены. Но в управлении образования констатируют: даже если выпускник колледжа устроился работать на предприятие, не исключено, что через короткий период времени он уволится.

"И у нас нет рычагов, чтобы оставить молодого специалиста работать. Хотим, чтобы законодательно внесли норму, по которой студент после окончания колледжа минимум год отработал по специальности", - отметили в управлении образования.

Костанайский автомобильный завод предлагает объединить усилия бизнеса, власти и образования, чтобы решить проблему с нехваткой рабочих кадров.

"Если не идут к нам работать студенты, то это не только проблема бизнеса. Если дети не хотят учиться на рабочие специальности, то это только проблема образования. Бизнес предъявляет бесконечные претензии образованию, мол, готовите не тех. В ответ образование говорит, что мы готовим нормально, предприятия не соответствуют, и работать на них не престижно. Я считаю, что это общая задача, и нам сегодня надо объединить усилия", - отмечает руководитель корпоративного университета автозавода Людмила Олкинян.

Как итог, по мнению Олкинян, начинать готовить будущие кадры нужно еще со школьной скамьи. А это значит – заниматься ранней профессиональной ориентацией ребенка.