Работали на "лапах": тренировку по боксу провел Ермек Маржикпаев для юного спортсмена в Алматы

Ученик алматинской школы Бейсебек Сарым поупражнялся в боксе с министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым, передаёт BaigeNews.kz.

Бейсебек Сарым - учащийся седьмого класса Республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва. Продемонстрировать свои способности в боксе мальчик смог во время встречи с министром спорта и туризма в Алматы. Ермек Маржикпаев с юношей поработали на "лапах".

Также министр встретился с отцом первого в истории Казахстана чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмухана Канатом Жолдасбаем. Министр поздравил его с золотой наградой сына на чемпионате мира в Белграде.

Отметим, что министр спорта и туризма сейчас находится в Алматы - посещает спортивные организации, изучает их материально-техническую базу, проблемные вопросы, которые требуют решений, беседует с преподавателями и тренерами.