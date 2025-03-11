На прошлой неделе Казахстан всколыхнула новость о захвате заложницы в аэропорту Алматы и человеке, который рискнул собой, чтобы ее спасти. Нам удалось пообщаться с Мусой Абдраимом и узнать, что большую часть времени мужчина уделяет семье – у него пятеро детей. Подробности о его жизни до и после инцидента в материале BaigeNews.kz.

Муса Абдраим посоветовал полицейским не подходить ближе и сам начал переговоры с вооруженным мужчиной. Тот заявил, что согласится на обмен – если он станет заложником. Не раздумывая, Муса согласился. Однако, как только оказался в руках преступника, понял, что тот сжимает его руку с невероятной силой.

"Мужчина настолько сильно сжимал мою руку, что даже синяки у меня остались. Тогда до меня дошло, что я попал в капкан. В одной руке он держал нож и маленький кнопочный телефон, другой – держал меня. Он утверждал, что у него в рюкзаке три килограмма взрывчатки. Я понял, что любое неосторожное движение может привести к трагедии. Я тоже начал кричать – не подходите, делал вид, что помогаю ему. В это время в мыслях крутилось – найти выход из ситуации. Думал захват сделать. Но побоялся, что напорюсь на нож. Левая рука у меня была свободна. Подумал, может ею вырубить его", – вспоминает он.

Понимая, что у него есть лишь мгновение, Муса начал анализировать движения преступника. Он заметил, что в моменты, когда тот нажимал кнопки телефона, ослаблял хватку на ноже. Дождавшись подходящего момента, он вырвал нож и обезвредил нападавшего.

"Все произошло за секунды. Нож был кухонным – я не порезался. Еще я знал, с какой стороны его хватать - сработали спортивные рефлексы", - рассказывает Абдраим.

Человек с сильным духом

Муса Абдраим с детства занимался спортом: тхэквондо, бокс, ушу-саньда, тайский бокс. В 90-х дважды побеждал на международных соревнованиях, но профессиональную карьеру не продолжил.

"В то время для спортсменов не было особых привилегий, занимался для себя. Но спорт учит не только физическим навыкам – он помогает быстро оценивать ситуацию и действовать", – отмечает он.

Ради спорта он забросил обучение на юриста в вузе. Работал в охране, таксовал, а сейчас большую часть времени уделяет семье – у него пятеро детей.

"Я отвожу и забираю их из школы, секций. Работа с тяжелым графиком за маленькую зарплату мне не подходит. Лучше быть полезным семье", - рассказывает Абдраим.

Старший сын Мусы закончил обучение по специальности "Логистика", вторая дочь работает в салоне красоты, средняя – актриса, снялась в фильмах "Шеше", "Тырна". Четвертый сын играет в Академии "Кайрат", а младший учится в школе.

Скромность и вежливость – главные ценности, которым он учит своих детей.

Жизнь после подвига

По словам Абдраима, никаких изменений в его жизни не произошло.

После случившегося отец спасенной девушки пригласил Мусу в гости. Семья пострадавшей очень благодарна ему. 90-летняя бабушка девушки дала ему свое бата.

Фото акимата Алматы.

Вместе с благодарственным письмом в акимате Муса Абдраим получил миллион тенге.

"Для меня главное – что девушка осталась жива. Как будто груз с плеч упал. Я рад, что вовремя оказал помощь. Что моя помощь была к месту. Детям приятно, что их отец не остался в стороне. Они говорят: папа – герой. А большего мне и не надо", - говорит Муса Абдраим.

В соцсетях его поступок вызвал бурное обсуждение. Некоторые комментаторы назвали инцидент постановкой. Но Муса не обращает внимания.

"Это дело рук провокаторов. Они просто хотят привлечь к себе внимание. Аллаху виднее", – спокойно отвечает он.

Когда его спрашивают, что бы он пожелал людям, он говорит просто: