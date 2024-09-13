Работал охранником и разнорабочим: призёр Паралимпиады поделился невероятной историей

Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем бронзовой медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Он занял третье место в толкании ядра. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz Дастан рассказал о том, как готовился к соревнованиям и попал в паралимпийскую сборную.

Путь к сборной

Дастану Мукашбекову 34 года. Он родом из Караганды. Обычно в большом спорте примерно в этом возрасте многие атлеты завершают карьеру. Но среди паралимпийцев всё иначе.

Именно последние несколько лет оказались для Дастана успешными в спорте. К сборной Казахстана он присоединился пять лет назад, после того как стал показывать высокие результаты на международных турнирах.

"В ноябре 2019 года проходил чемпионат мира по пара лёгкой атлетике. После моего первого международного старта в апреле в Марокко я сдал норматив на чемпионат мира в Дубай. После чемпионата мира, где я занял девятое место, меня взяли в паралимпийскую сборную", - рассказал призёр Паралимпиады.

Дастану с рождения врачи поставили диагноз - нарушение опорно-двигательного аппарата и инвалидность второй группы. Он вспоминает инцидент из детства, который мог повлиять на здоровье. Его ударило током. Мальчик вставил две спицы в розетку.

"Хорошо, что были две спицы. Ток прошёл через меня и вернулся в сеть. Возможно, если бы была одна спица, я бы умер", - сказал паралимпиец.

Дастан учился в Караганде в обычной школе. После девятого класса поступил в местный колледж на машиниста. Но продолжить учебу по состоянию здоровья он не смог.

"Сейчас общество прогрессирует, люди с инвалидностью активны. Нас берут на работу. А раньше такого не было", - говорит спортсмен.

Не окончив учёбу в колледже, Дастан начал зарабатывать на жизнь. Больше десяти лет был занят в самых разных областях: охране, разнорабочим, в Астане трудился строителем.

Возможно, его судьба сложилась бы иначе, и в ней не было бы международных турниров, а тем более паралимпийской медали, если бы однажды он не увидел Паралимпийские игры по телевизору.

"Спорт всегда вызывал у меня интерес. Однажды я увидел выступление чемпионки Зульфии Габидуллиной на Паралимпийских играх и подумал: "Я тоже могу добиться такого успеха". Тогда мне показалось, что занятие спортом — это лучше, чем быть разнорабочим. Я зарабатывал деньги, но они незаметно уходили на оплату жилья. Я проработал в Астане три года, если не больше, и постоянно сталкивался с необходимостью покрывать расходы на аренду квартиры, питание и проезд", — делится воспоминаниями спортсмен.

Дастан хотел заняться пауэрлифтингом. Но в Караганде для этого не было условий. Поэтому он выбрал лёгкую атлетику.

"Лёгкая атлетика — "королева спорта". Она включает в себя множество дисциплин: прыжки в длину, высоту, прыжки с шестом, различные забеги. В этом виде спорта представлено огромное разнообразие дисциплин. Мне ближе всего толкание ядра, так как в нём сосредоточено множество технических моментов", — отметил Дастан.

Паралимпийский спорт повлиял и на личную жизнь Дастана. В сборной он встретил свою будущую супругу, которая также является спортсменкой — призёром Паралимпиады. Их знакомство произошло на Играх в Токио. Она родом из Костаная и занимается пулевой стрельбой. Рассказывая о семье, Дастан признаётся, что очень счастлив, что у него есть любящая жена и сын.

Паралимпийские игры и цели на будущее

Впервые Дастан принял участие в Паралимпийских играх в 2021 году, занял шестое место. Поэтому бронзовая медаль, завоёванная им на соревнованиях в Париже, приобрела особое значение.

"Я даже не помню, что происходило. Всё так быстро и неожиданно, будто это был сон. На следующий день после соревнований, когда нас награждали, казалось, что мы по-прежнему во сне. Я не мог понять, как это случилось. Прошло несколько дней, и ощущения всё равно были необычными. Конечно, эмоции классные", - делится Дастан.

Он отмечает, что соперники на Паралимпийских играх в Париже были очень сильными, среди них были и чемпионы.

"Конечно, когда выступаешь, всегда хочешь занять призовое место. Я не знал, но ожидал, что могу завоевать медаль. И вот получилось. Я очень рад, для меня это как золото", – добавляет он.

У Дастана Мукашбекова множество планов. В ближайшее время его ждут на чемпионате Казахстана, а в следующем году он намерен участвовать в чемпионате мира. Дастан стремится завоевать лицензию на Паралимпийские игры 2028 года.

Когда он начинал заниматься параспортом, была мечта достичь всех высот и оставить своё имя в истории страны. Он хочет, чтобы его достижения на крупных стартах запомнились как вклад в развитие паралимпийского движения в стране.

На вопрос о том, что бы он посоветовал тем, кто хочет попробовать себя в параспорте, но по каким-то причинам ещё не решается, Дастан ответил с вдохновением.

"Очень важно не лениться. Необходимо стремиться к развитию и ставить перед собой реальные цели на будущее. В конечном итоге, всё зависит от самого человека. Если он по-настоящему чего-то хочет, то обязательно добьётся этого", – отметил спортсмен.

Его слова служат напоминанием о том, что параспорт открывает не только новые возможности для физических достижений, но и помогает развивать уверенность в себе и общую жизненную активность. Дастан призывает всех — независимо от обстоятельств — не бояться делать первый шаг, ведь именно с него начинается путь к большим свершениям.

Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета