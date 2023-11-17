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Работал на стройке: разыскиваемого в РФ убийцу задержали в Экибастузе

Сегодня, 10:50
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 10:50
Сегодня, 10:50
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Фото: polisia.kz

Сотрудниками полиции Экибастуза задержан гражданин Таджикистана, который с июля 2023 года находится в межгосударственном розыске за убийство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция задержала троих граждан Таджикистана, работающих на стройке без разрешительных документов. Они были доставлены в отдел миграционной службы для установления личности.

"При проверке по базе данных выяснено, что трое иностранцев прибыли в Казахстан с частной целью. Также установлено, что 22-летний иностранец в июле этого года был объявлен в межгосударственный розыск УМВД РФ по г.Челябинск за совершение убийства", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

За нарушение миграционного законодательства в отношении двоих иностранцев составлены административные материалы по части 5 статьи 517 КоАП РК.

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