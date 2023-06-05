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beeline.kz Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19
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Фото: beeline.kz

"Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана

Депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил, что в приграничных сёлах Казахстана не работает отечественная сотовая связь, передает BaigeNews.kz. Жители там вынуждены пользоваться услугами иностранных операторов, считает он.

"Вопрос, который касается информационной безопасности нашей страны – это, например, у нас приграничные села с Китаем, Зайсан, Маканчи, в Алматинской области Нарынколь, там работает сотовый оператор Китайской Республики. А на приграничной территории с Россией работает их оператор. Это все оказывает отрицательно влияние на нашу информационную безопасность. Например, в Тарбагатае местные акиматы вместе с министерством в настоящее время устанавливают станции сотовой связи. И там появятся наши операторы. И по всему периметру Казахстана этот вопрос актуален. В Узбекистане, допустим, работают операторы Узбекистана. Как решается этот вопрос? По-моему, для решения этого вопроса правительство должно принять конкретные меры и не должно с этим медлить", - сообщил мажилисмен. 

Министр национальной экономики Алибек Куантыров ответил, что правительство усиливает погранзаставы в приграничных районах. Также усиливается сигнал отечественных телепередач.

"Это серьезный вопрос, у нас соответствующая концепция на 2023-2025 годы. Мы при ее разработке по приграничным селам уделили отдельный раздел. Этот вопрос будет решаться комплексно, в соответствии с действующей программой. Далее по дополнительным объектам будут выделены трансферы. Есть отдельная дорожная карта. Но приграничным селам, их уровень у них очень различный. Например, приграничные с Узбекистаном - один уровень. А на границе с Россией и с Китаем – другой. Мы хотим поднять уровень их обеспеченности, ведется определенная работа", - сообщил он.

Депутат Ерлан Саиров предложить установить киберщит, который будет "глушить" иностранную сотовую связь на территории Казахстана. 

"Наши сосдение страны - Китай, Узбекистан, Россия, они ограничивают сотовую связь. У них установлены специальные станции, потому что они понимают, насколько это вопрос идеологии. Поэтому вместе с установкой оператора сотовой связи мы должны ограничивать, какой-то щит поставить (для их операторов). Мы должны все вместе задуматься над этим вопросом, это основной аспект нацбезопасности", - заявил мажилисмен.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбеков сообщил, что радиоволны на границе невозможно ограничить. В этом районе можно лишь усилить сигнал местных операторов.

"Руководители акиматов в 2019 году приняли решение о максимальном распространении радиоволн до 15 км. Кроме этого, также в областных акиматах, по их данным, на приграничной территории находится около 770 сел. Из них в 228 работают иностранные операторы связи. Это надо признать. Поэтому в настоящее время в рамках проекта "Доступный интернет" мы к 2024-2027 годам в этих приграничных селах установим качественный интернет, обеспечим качественным интернетом", - сказал он.

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Сегодня, 17:19
434
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