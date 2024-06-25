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Работа за рубежом: систематизировать работу частных агентств поручил Бектенов

Сегодня, 14:49
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pixabay Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Фото: pixabay

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства рассказал о фактах нарушения трудовых прав казахстанцев за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время немало казахстанцев работают или хотят трудоустроиться за рубежом. Это диктует необходимость легализации их трудовых отношений, защиты их прав. Мы знаем такие факты, когда не выплачивались им заработные платы, не оказывались медицинские услуги, грубо нарушались контракты", - сказал Бектенов.

По его словам, сейчас ведется работа по заключению соответствующих межправительственных соглашений.

"Уже сейчас надо систематизировать работу частных агентств, трудоустраивающих наших граждан за границей. Казахстанцы должны получать надежные гарантии по контракту. Министерству труда необходимо принять комплексные меры в этом направлении. Более того, для желающих работать за рубежом можно открывать Центры профессиональной и языковой подготовки. Например, их планируют открыть в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях. Акимам этих регионов необходимо ускорить эту работу. Другим регионам можно использовать данный опыт", - подчеркнул глава правительства.

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