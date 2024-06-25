Работа за рубежом: систематизировать работу частных агентств поручил Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства рассказал о фактах нарушения трудовых прав казахстанцев за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время немало казахстанцев работают или хотят трудоустроиться за рубежом. Это диктует необходимость легализации их трудовых отношений, защиты их прав. Мы знаем такие факты, когда не выплачивались им заработные платы, не оказывались медицинские услуги, грубо нарушались контракты", - сказал Бектенов.

По его словам, сейчас ведется работа по заключению соответствующих межправительственных соглашений.