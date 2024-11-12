Работа в Казахстане: кому предлагают зарплаты от двух миллионов тенге?

В Казахстане в октябре на Электронной бирже труда (далее – ЭБТ) было размещено 123,7 тыс. вакансий и 106 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем активность поиска и найма сократилась: количество вакансий уменьшилось на 9% (13 тыс.), а резюме – на 13% (16,5 тыс.). Спад активности объясняется снижением спроса и предложения в сфере образования, вероятно, в связи с завершением укомплектования кадров в учебных заведениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Однако, как и в сентябре, переход к отопительному сезону вызвал рост спроса на работников обслуживания и эксплуатации теплового и котельного оборудования.

"Так, в прошлом месяце увеличилось количество вакансий для операторов котельных (+5,9 тыс.), машинистов котельных (+1,1 тыс.), и котельщиков (+969). Высокий спрос на таких специалистов наблюдался в Западно-Казахстанской (2,9 тыс. вакансий), Актюбинской (1,3 тыс.) и Жамбылской (974) областях. Заметный рост спроса также был зафиксирован на такие профессии, как животноводы и работники по уходу за животными, что особенно важно на этапе подготовки к зимнему периоду в животноводстве", ― говорится в информации Минтруда.

В разрезе регионов активнее всего квалифицированных кадров искали работодатели из Карагандинской области (9,5 тыс. вакансий, или 8% от общего числа), а также из г. Алматы (9,3 тыс., или 7,5%), Западно-Казахстанской области (9,2 тыс., или 7,5%) и г. Астана (8,1 тыс., или 7%).

При этом общее число вакансий в октябре сократилось в следующих регионах: Алматинском (-44%, или -3,9 тыс.), Жетісу (-37%, или -1,6 тыс.) и в г. Астана (-34%, или -4,1 тыс.).

"Дисбаланс между спросом и предложением остаётся острой проблемой в некоторых регионах. Так, в Восточно-Казахстанской области было зарегистрировано 2,5 тыс. резюме при 5,5 тыс. вакансиях, в Северо-Казахстанской – 2 тыс. резюме на 4,1 тыс. вакансий, а в Павлодарской – 3,4 тыс. резюме при 6,5 тыс. вакансий. В г. Шымкент, Кызылординской и Туркестанской областях по-прежнему наблюдается избытк резюме, который превышает количество вакансий на 54%, 48% и 47% соответственно", ― добавили в ведомстве.

Высокие зарплаты в октябре предлагались главным строителям (в среднем 679 тыс. тенге), главным техническим специалистам (около 565 тыс. тенге) и инженерам по безопасности полетов (около 554 тыс. тенге).

"При этом наибольшие заработные платы ожидали соискатели, претендующие на должность директора по инвестиционным проектам (в среднем от 2 млн тенге), начальника отдела автоматизированной системы управления производством (около 1,8 млн тенге) и комбайнера (1,2 млн тенге)", ― отмечено в сообщении.

В целом в октябре на ЭБТ активность снизилась, особенно в сфере образования. При этом начало холодного периода вызвало рост спроса на работников системы отопительного производства.