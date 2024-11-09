"Работа тяжёлая, но вдохновляет результат": как маленькие сердца спасают в туркестанской больнице

Детские кардиохирурги ежедневно совершают настоящие чудеса. Их работа требует высочайшего профессионализма, точности и ответственности, ведь они отвечают за жизнь юных пациентов. Им приходится оперировать крохотные, едва сформировавшиеся сердца и при этом не повредить жизненно важные органы.

Отделение кардиохирургии детской больницы Туркестанской области рассчитано на 18 коек, шесть из которых реабилитационные, они предназначены для пациентов в послеоперационном периоде. Остальные – для пациентов, которые нуждаются в экстренном и плановом оперативном вмешательстве. Сюда поступают самые маленькие пациенты с различными заболеваниями главного "моторчика" организма, но чаще всего с пороком сердца.

"К нам поступают совсем маленькие дети, новорожденные и недоношенные, у которых выявлены заболевания сердца. Детей с выявленными пороками оперативно доставляют в нашу больницу по санитарной авиации. Уже на следующий день после поступления они направляются на оперативное лечение. В послеоперационном периоде малыши находятся в реанимации в среднем 5-10 дней, после чего переводятся в отделение кардиохирургии для дальнейшей реабилитации. Когда состояние пациента стабилизируется и соответствует всем требованиям, мы выписываем его домой", – говорит Талгат Бердибеков, заведующий отделением кардиохирургии детской больницы Туркестанской области.

По его словам, самой серьёзной патологией является порок сердца. Она требует быстрого реагирования, ведь нередко жизнь маленького пациента зависит от того, как скоро будет проведена операция.

"Среди самых тяжёлых пороков сердца у малышей встречаются тотальный аномальный дренаж лёгочных вен, атрезия лёгочной артерии, перерыв дуги аорты, коарктация аорты, а также пороки с единственным желудочком. Это крайне сложные и опасные патологии, требующие хирургического вмешательства буквально в первые сутки жизни ребёнка. В целом пороков сердца насчитывается более 200, и среди них есть так называемые "синие пороки", при которых незамедлительное вмешательство является вопросом жизни и смерти. Недоношенные дети с открытым артериальным протоком (боталлов проток) нуждаются в особом внимании. Сразу после постановки диагноза их направляют на операцию", – говорит врач.

Фото: Анастасия Новикова

В отделении кардиохирургии детской больницы Туркестанской области принимают пациентов со всего региона, а также из других областей страны. Некоторые дети поступают в больницу в крайне запущенном состоянии. Часто такие случаи бывают, когда родители маленьких пациентов живут в отдалённых районах или по разным причинам откладывают обращение за медицинской помощью.

"Когда мы диагностируем порок сердца, стараемся подробно объяснить, что ребёнка нужно оперировать как можно скорее. Мы предлагаем родителям варианты лечения – они могут выбрать любое медицинское учреждение хоть в Туркестанской области, хоть в республиканских центрах в Астане или Алматы. Однако иногда встречаются семьи, которые медлят с принятием решения. Пока они ждут, состояние ребёнка ухудшается до критического и в итоге малыши попадают к нам в реанимацию в тяжёлом состоянии. У нас был случай с малышом, который поступил с высокой лёгочной гипертензией. Его мама изначально отказывалась от лечения и даже уходила домой из приёмного покоя, но спустя время всё-таки вернулась. Мы объяснили ей, какие риски будут, если не провести операцию. Родители поверили нам и мы успешно провели операцию. Сейчас ребёнок находится на пути к выздоровлению и мы планируем выписку", – рассказал Талгат Бердибеков.

В таких случаях, по словам специалиста, медики вынуждены сначала стабилизировать состояние ребёнка и лишь затем готовить его к операции. Это тоже занимает время.

"Наша реанимация рассчитана на девять коек. Здесь есть всё необходимое оборудование: аппараты ИВЛ, инфузоматы, мониторы, а также круглосуточный пост медицинского персонала, который неотлучно следит за состоянием пациентов. Мы делаем всё возможное, чтобы дать таким детям шанс на выздоровление и полноценную жизнь", – говорит врач.

Врач говорит, что чаще всего порок сердца у малышей развивается внутриутробно. Это зависит от множества факторов.

"Малыши сами не виноваты в своём состоянии. Порок развился у них ещё внутриутробно, и причин тому может быть много. Очень важно следить за своим здоровьем при планировании беременности. Это больше вопрос к будущей матери, так как на этапе планирования вероятность рождения здорового ребёнка выше. Иногда пороки возникают у детей, родившихся после 5-7 беременности или в результате внутриутробной инфекции. И даже после родов родителям следует быть внимательными: наблюдать, как ребёнок кормится, устаёт ли во время кормления, нет ли одышки, соответствует ли вес норме. Синева кожи – один из признаков порока. Если что-то вызывает тревогу, надо сразу обратиться к педиатру или кардиологу", – отметил Талгат Бердибеков.

Врач говорит, их работа не из лёгких, приходится выезжать на экстренные операции, быть на связи 24 часа в сутки семь дней в неделю. Но всё компенсирует мысль о том, что они буквально возвращают детей с того света. Благодаря операциям, проводимым детскими кардиохирургами, у детей появляется шанс на нормальное развитие и активную жизнь. Они могут посещать школу, заниматься спортом и качественно жить.

"Когда дети начинают выздоравливать, открывают глазки, улыбаются, машут ручками – это огромное счастье для нас. Вся наша команда работает в кардиохирургии с большим удовольствием, несмотря на все трудности. Наша работа тяжёлая, но когда видишь положительные результаты, это вдохновляет. Наша больница многопрофильная, и мы обеспечены всеми необходимыми специалистами: у нас есть психолог, врач-терапевт, кардиолог, кардиохирург. Мы работаем в тесной связке, ведь это сложная служба, и без команды невозможно добиться успеха", – уверен специалист.

Маржан Мырзатаева – жительница Отырарского района Туркестанской области поступила в отделение кардиохирургии с дочкой. У малышки диагностировали дефект межжелудочковой перегородки. Родители отмечали отсутствие аппетита: девочка вяло сосала грудь, делала частые перерывы, а вес набирала очень медленно. Ребёнок быстро уставал и много спал.

"Мы с дочкой поступили в отделение кардиореанимации, где нас экстренно прооперировали. Спасибо нашим врачам, они очень заботливо и профессионально к нам отнеслись, всё объяснили. Уже неделю мы восстанавливаемся, всё очень хорошо. Малышка чувствует себя хорошо. Врачи большие молодцы, ещё раз им спасибо", – говорит Маржан Мырзатаева.

Кардиохирургам необходимо постоянно повышать квалификацию, чтобы быть в курсе новых разработок в медицине. Так, в этом году в областную больницу приезжали специалисты из Беларуси, чтобы поделиться опытом и провести мастер-класс по лечению сложных врождённых пороков сердца.

"В рамках мастер-класса было проведено шесть сложнейших операций у детей с критическими пороками сердца. Врачи передали важные знания о современных технологиях и методиках хирургического лечения. Такой обмен опытом позволил нашим врачам освоить новые подходы, которые теперь применяются в ежедневной практике и помогают добиваться ещё более высоких результатов в лечении врождённых пороков сердца у детей", – говорит Талгат Бердибеков.

В год в отделении кардиохирургии детской больницы Туркестанской области проводят 200-250 операций на сердце. За этой статистикой стоят технологии и опытные кардиохирурги, посвятившие свою жизнь это трудной и благородной профессии.