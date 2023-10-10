"Работа правительства": Смаилов назвал причины замедления инфляции в Казахстане
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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства сделал замечание заместителю председателя Нацбанка Берику Шолпанкулову. Он заявил, что неправильно связывать замедление инфляции с базой прошлого года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
Заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов заявил, что годовая инфляция в Казахстане снижается седьмой месяц подряд. Текущий уровень составляет 11,8%
"Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жёсткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонентов демонстрировали замедление. Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы её роста всё ещё значительно превышают среднеисторические значения", - сказал он.
По словам зампреда Нацбанка, в сентябре продолжилось замедление годовых показателей инфляции. C учётом общей позитивной динамики инфляционных процессов Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 16%.
Однако Алижан Смаилов сделал ему замечание.
"Вы связываете замедление инфляции с базой прошлого года. Это неправильно. Замедление инфляции стало результатом работы правительства", - указал премьер-министр.
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