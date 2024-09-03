Началась подготовка по созданию национального центра искусственного интеллекта в Астане
Сегодня, 11:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
221Фото: pixabay
Национальный центр искусственного интеллекта откроется в Астане. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает BaigeNews.kz.
"По поручению Главы государства в рамках развития цифровых технологий ведется работа по созданию в Астане Национального Центра искусственного интеллекта. Специалистами проводится работа его содержательного наполнения. При этом ведется разработка продуктов в сфере искусственного интеллекта для всех сфер экономики и "электронного правительства", - сообщил Скляр.
Напомним, что в послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства".
Самое читаемое
- Предприниматель из ВКО не может доказать, что у него украли мараловодческое хозяйство
- Запах большого города: астанчане выступили против строительства КНС вблизи домов
- Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнётся в 11:00
- Выпускник Манчестерского университета стал замакима Усть-Каменогорска
- Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Караганде