Началась подготовка по созданию национального центра искусственного интеллекта в Астане

Национальный центр искусственного интеллекта откроется в Астане. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает BaigeNews.kz.

"По поручению Главы государства в рамках развития цифровых технологий ведется работа по созданию в Астане Национального Центра искусственного интеллекта. Специалистами проводится работа его содержательного наполнения. При этом ведется разработка продуктов в сфере искусственного интеллекта для всех сфер экономики и "электронного правительства", - сообщил Скляр.

Напомним, что в послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства".